Збільшено виділення коштів в Одесі на військових — як розподілений міський бюджет

Видатки Одеси на підвищення обороноздатності та безпеки держави становлять 146,6 млн грн. Фото: Reuters

Одеса продовжує спрямовувати кошти на захист та підтримку цивільного населення. У рамках реалізації Міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" видатки на підвищення обороноздатності та безпеки держави складають 146,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Загалом, з урахуванням змін, видатки на захист Одещини складуть 859,4 млн грн. Також було збільшено видатки на ремонт споруд цивільного захисту на 34,0 млн грн, з них у навчальних закладах — 26,9 млн грн.

Видатки на "Безпечне місто Одеса". Фото: Одеська міськрада

Видатки бюджету на посилення обороноздатності. Фото: Одеська міськрада

Окрім цього, видатки на ремонт, облаштування та утримання споруд цивільного захисту складуть 396,0 млн грн, що перевищує фактичні витрати 2023 року.



Видатки на захисні споруди. Фото: Одеська міськрада

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Раніше ми писали, що загальна сума допомоги, яку обласні центри України надали минулого року Силам оборони, становить близько 20 мільярдів гривень. Одеська область посідає п'яту сходинку у рейтингу серед усіх регіонів.

Також ми повідомляли, що Одеса отримала в бюджет на 2024 рік 12,597 млрд гривень. Ця цифра виявилася на два мільярди вищою, ніж передбачалося у попередньому проєкті, який отримав затвердження в жовтні 2023 виконавчим комітетом.