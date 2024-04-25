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Збільшено виділення коштів в Одесі на військових — як розподілений міський бюджет

25 квітня 2024 16:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Збільшено виділення коштів в Одесі на військових — як розподілений міський бюджет
Видатки Одеси на підвищення обороноздатності та безпеки держави становлять 146,6 млн грн. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеса продовжує спрямовувати кошти на захист та підтримку цивільного населення. У рамках реалізації Міської цільової програми "Безпечне місто Одеса" видатки на підвищення обороноздатності та безпеки держави  складають 146,6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Загалом, з урахуванням змін, видатки на захист Одещини складуть 859,4 млн грн. Також було збільшено видатки на ремонт споруд цивільного захисту на 34,0 млн грн, з них у навчальних закладах — 26,9 млн грн.

Видатки на "Безпечне місто одеса" підвищились у 2024
Видатки на "Безпечне місто Одеса". Фото: Одеська міськрада
Які видатки в Одесі на посилення безпеки регіону
Видатки бюджету на посилення обороноздатності. Фото: Одеська міськрада

Окрім цього, видатки на ремонт, облаштування та утримання споруд цивільного захисту складуть 396,0 млн грн, що перевищує фактичні витрати 2023 року.
 

Видатки Одеси на утримання та облаштування захисних споруд
Видатки на захисні споруди. Фото: Одеська міськрада

Більше про бюджет Одеси 

Раніше ми писали, що загальна сума допомоги, яку обласні центри України надали минулого року Силам оборони, становить близько 20 мільярдів гривень. Одеська область посідає п'яту сходинку у рейтингу серед усіх регіонів.

Також ми повідомляли, що Одеса отримала в бюджет на 2024 рік 12,597 млрд гривень. Ця цифра виявилася на два мільярди вищою, ніж передбачалося у попередньому проєкті, який отримав затвердження в жовтні 2023 виконавчим комітетом.

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