Увеличено выделение средств в Одессе на военных — как распределен городской бюджет
Одесса продолжает направлять средства в защиту и поддержку гражданского населения. В рамках реализации Городской целевой программы "Безопасный город Одесса" расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства составляют 146,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
На что расходуются из бюджета Одессы
В целом, с учетом изменений, расходы на защиту Одесчины составят 859,4 млн грн. Также были увеличены расходы на ремонт сооружений гражданской защиты на 34,0 млн грн, из них в учебных заведениях — 26,9 млн грн.
Кроме того, расходы на ремонт, обустройство и содержание сооружений гражданской защиты составят 396,0 млн грн, что превышает фактические расходы 2023 года.
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Ранее мы писали, что общая сумма помощи, предоставленная областными центрами Украины в прошлом году Силам обороны, составляет около 20 миллиардов гривен. Одесская область занимает пятое место в рейтинге среди всех регионов.
Также мы сообщали, что Одесса получила в бюджет на 2024 год 12,597 млрд гривен. Эта цифра оказалась на два миллиарда выше, чем предполагалось в предыдущем проекте, который получил утверждение в октябре 2023 года исполнительным комитетом.
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