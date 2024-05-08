Почти два миллиона за кофе — одесские учащиеся помогли ВСУ

Участники благотворительной акции в Одессе "Кофе с образованием". Фото: Елена Буйневич

В Одессе прошла Пасхальная акция под названием "Кава з освітою". В рамках инициативы было собрано почти два миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Кава з освітою"

Педагоги Одессы собрали 1 862 036 гривен на нужды украинских Защитников. Все средства были переданы волонтерам, которые будут закупать необходимое оборудование воинов, борющихся за независимость нашей страны. В горсовете отметили, что средства должны пойти на средства защиты неба а также на приобретение субмарины.

Участники акции "Кофе с образованием" собрали более 1,8 миллиона гривен. Фото: Елена Буйневич

"В ближайшее время волонтеры отправят нашим защитникам средства, которые усилит защиту неба над Одесщиной и не только. Кроме того, ожидаем приобретения большой лодки. За каждое приобретение будет отчет" , — отметила Елена Буйневич.

Помощь для ВСУ от одесситов

Мы писали, что Одесса продолжает направлять средства на защиту и поддержку гражданского населения. В рамках реализации Городской целевой программы "Безопасный город Одесса" расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства составляют 146,6 млн. грн.

Также мы сообщали, что по случаю открытия Одесской гимназии №47 после капитального ремонта была организована акция под лозунгом " Кава з освітою". В мэрии отметили, что эта инициатива не только помогает образовательным учреждениям, но и имеет значительное социальное влияние, ведь собранные средства направятся на нужды Вооруженных Сил Украины.