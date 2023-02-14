Майже дві тисячі гектар земель на Одещині повернуто Національній академії аграрних наук

Їх загальна вартість понад 800 мільйонів гривень

За позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув Національній академії аграрних наук України 1739 га сільгоспземель. їх незаконно вивели із державної власності.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Прокурори Одеської обласної прокуратури довели в Господарському суді Одеської області факти незаконного вибуття з державної власності особливо цінних земель. Суд виніс вирок повернути до державної власності 15 земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

"Вказані землі перебувають у безстроковому користуванні державного підприємства "Дослідне господарство імені О.В. Суворова Інституту сільського господарства Причорномор’я", що входить до сфери управління Національної академії аграрних наук України", — йдеться в повідомленні.

Повернули державі

За позовом Одеської обласної прокуратури суд повернув у державну власність приміщення Одеської обласної філармонії. Його загальна вартість майже 63 млн гривень. Підставою позову стала систематична несплата заборгованості за охоронним договором на орендне користування пам’яткою культурної спадщини. Всього не сплатили понад 3,8 млн гривень.

Також суд повернув у державну власність майно об’єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник". Його загальна вартість близько 1 млрд гривень.

У Верховному Суді було доведено незаконність вибуття з державної власності майна санаторію ім. Чувиріна, що на Французькому бульварі. Його загальна вартість понад 192 млн гривень.