Почти две тысячи гектар земель в Одесской области возвращены Национальной академии аграрных наук

Для ученых: почти две тысячи гектар земли в Одесской области вернули академии аграрных наук
По иску Одесской областной прокуратуры суд вернул Национальной академии аграрных наук Украины 1739 га сельхозземель. Они были незаконно выведены из государственной собственности.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
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Прокуроры Одесской областной прокуратуры доказали в Хозяйственном суде Одесской области факты незаконного выбытия из государственной собственности особо ценных земель. Суд вынес приговор вернуть в государственную собственность 15 земельных участков сельскохозяйственного назначения.
"Указанные земли находятся в бессрочном пользовании государственного предприятия "Опытное хозяйство имени А.В. Суворова Института сельского хозяйства Причерноморья", которая входит в сферу управления Национальной академии аграрных наук Украины", — говорится в сообщении.
Вернули государству
По иску Одесской областной прокуратуры суд вернул в государственную собственность помещение Одесской областной филармонии. Его общая стоимость почти 63 млн. гривен. Основанием иска стала систематическая неуплата задолженности по охранному договору на арендное пользование памятником культурного наследия. Всего не оплатили более 3,8 млн. гривен.
Также суд вернул в государственную собственность имущество объединения санаторно-курортных заведений на курорте "Куяльник". Его общая стоимость около 1 млрд. гривен.
В Верховном Суде была доказана незаконность убытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина на Французском бульваре. Его общая стоимость более 192 млн. гривен.