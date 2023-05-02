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Майже дві тисячі одеситів захворіли на грип та ГРВІ: хто в зоні ризику

2 травня 2023 16:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Майже дві тисячі одеситів захворіли на грип та ГРВІ: хто в зоні ризику
Дитина хворіє на грип. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За тиждень на ГРВІ та грип захворіли понад 1800 одеситів, особливо дітей. Однак інтенсивний показник захворюваності перебуває нижче за епідемічний поріг, що є позитивним сигналом. У місті також зафіксовано випадки COVID-19, однак їх кількість зменшилась порівняно з попереднім тижнем.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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За даними моніторингу вірусологічних досліджень, в Одесі одночасно циркулюють віруси грипу та інші віруси. Також відмічається підвищена захворюваність дітей на гострі кишкові інфекції. На гострі кишкові інфекції за минулий тиждень захворів 41 одесит, з яких 61% склали діти до 17 років.

На COVID-19 в Одесі за останній тиждень захворів 131 одесит, серед яких 10 дітей. Госпіталізовано за тиждень 24 пацієнти з COVID-19, що на 22,6% менше, ніж попереднього тижня.

Заходи для запобігання грипу та COVID-19:

  1. Часто мийте руки з милом або використовуйте антисептик для рук.
  2. Уникайте контакту з людьми, які мають симптоми грипу або COVID-19.
  3. Носіть маску в обмежених просторах та в громадському транспорті.
  4. Уникайте дотику до обличчя, особливо до очей, носа та рота.
  5. Дотримуйтесь правил гігієни при кашлі та чханні: кашляйте в ліктьовий згин або використовуйте тканину.
  6. Регулярно провітрюйте приміщення та забезпечуйте вологе прибирання.
  7. Підтримуйте імунну систему шляхом правильного харчування, вживання вітамінів та приймання імуномодуляторів.
  8. Вакцинація є одним з ефективних методів запобігання грипу та COVID-19.

Попри те, що захворюваність знаходиться на сезонному рівні, дотримання цих простих заходів допоможе вам уберегтись від грипу та COVID-19.

Згідно з медичними експертами, вакцинація є найефективнішим захистом від важких форм COVID-19. У всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безплатно зробити первинне або бустерне щеплення від COVID-19, тому мешканці міста зможуть захистити себе від захворювання. Адреси кабінетів щеплення — за посиланням

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