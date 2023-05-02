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Почти две тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ: кто в зоне риска

2 мая 2023 16:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Почти две тысячи одесситов заболели гриппом и ОРВИ: кто в зоне риска
Ребенок болеет гриппом. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За неделю ОРВИ и гриппом заболели более 1800 одесситов, особенно детей. Однако интенсивный показатель заболеваемости находится ниже эпидемического порога, что является положительным сигналом. В городе также зафиксированы случаи COVID-19, однако их количество уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По данным мониторинга вирусологических исследований, в Одессе одновременно циркулируют вирусы гриппа и другие вирусы. Также отмечается повышенная заболеваемость детей острыми кишечными инфекциями. Острыми кишечными инфекциями за прошедшую неделю заболел 41 одессит, из которых 61% составили дети до 17 лет.

COVID-19 в Одессе за последнюю неделю заболел 131 одессит, среди которых 10 детей. Госпитализированы за неделю 24 пациента с COVID-19, что на 22,6% меньше, чем на прошлой неделе.

Меры по предотвращению гриппа и COVID-19:

  1. Часто мойте руки с мылом или используйте антисептик для рук.
  2. Избегайте контакта с людьми, имеющими симптомы гриппа или COVID-19.
  3. Носите маску в ограниченных пространствах и общественном транспорте.
  4. Избегайте прикосновения к лицу, особенно к глазам, носу и рту.
  5. Соблюдайте правила гигиены при кашле и чихании: кашляйте в локтевой сгиб или используйте ткань.
  6. Регулярно проветривайте помещение и обеспечивайте влажную уборку.
  7. Поддерживайте иммунную систему путем правильного питания, употребления витаминов и приема иммуномодуляторов.
  8. Вакцинация является одним из эффективных методов предотвращения гриппа и COVID-19.

Несмотря на то, что заболеваемость находится на сезонном уровне, соблюдение этих простых мер поможет вам уберечься от гриппа и COVID-19.

Согласно медицинским экспертам, вакцинация является самой эффективной защитой от тяжелых форм COVID-19. Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от COVID-19, поэтому жители города смогут оградить себя от заболевания. Адреса кабинетов прививки — по ссылке.

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