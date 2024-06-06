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Майже цілий район Одеси без води — кому відключили водопостачання

6 червня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Відключення води в Одесі сьогодні: 6 червня
Багатьом одеситам відключать воду сьогодні. Ілюстративне фото: freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 6 червня, в частині будинків Київського району Одеси не буде води до 18:00 через ремонтні роботи. Але через те, що впродовж дня цілком ймовірні аварійні ситуації, час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Євгена Чикаленка, 66 — 76 парні будинки;
  • Ільфа і Петрова, 21 — 39 непарні будинки;  
  • Академіка Корольова, 72 — 94 парні будинки;  
  • просп. Академіка Глушка, 13 — 25 непарні будинки;
  • Чорноморського козацтва — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

Додамо, що сьогодні в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням.

вода
водопостачання
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Одеса
Одеська область
Новини Одеси
відсутність води

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