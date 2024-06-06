Відключення води в Одесі сьогодні: 6 червня

Майже цілий район Одеси без води — кому відключили водопостачання
Сьогодні, 6 червня, в частині будинків Київського району Одеси не буде води до 18:00 через ремонтні роботи. Але через те, що впродовж дня цілком ймовірні аварійні ситуації, час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Євгена Чикаленка, 66 — 76 парні будинки;
- Ільфа і Петрова, 21 — 39 непарні будинки;
- Академіка Корольова, 72 — 94 парні будинки;
- просп. Академіка Глушка, 13 — 25 непарні будинки;
- Чорноморського козацтва — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти відсьогодні й стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.
Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.
Додамо, що сьогодні в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням.
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