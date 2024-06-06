Отключение воды в Одессе сегодня: 6 июня

Многим одесситам отключат воду сегодня. Иллюстративное фото: freepik

Сегодня, 6 июня, в части домов Киевского района Одессы не будет воды до 18:00 из-за ремонтных работ. Но из-за того, что в течение дня вполне вероятны аварийные ситуации, время выполнения работ и перечень адресов могут меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Евгения Чикаленко, 66 — 76 парные дома;

Ильфа и Петрова, 21 — 39 нечетные дома;

Академика Королева, 72 — 94 парных дома;

просп. Академика Глушко, 13 — 25 нечетные дома;

Черноморского казачества — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с сегодняшнего дня и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

Сегодня в Одессе действуют графики стабилизационных и плановых отключений света. Энергетики проводят ремонты на сетях, поэтому тысячи горожан будут отключены от электроснабжения. Полный список адресов можно просмотреть по ссылке.