Майже пів мільйона одеситів залишаються без світла через аварію на підстанції, місто чекають складні кілька найближчих днів

Перші генератори для автономії критичної інфраструктури має прибути вже сьогодні

В Одесі залучені всі держструктури, для усунення наслідків масштабної аварії на електропідстанції, яка сталася сьогодні вранці. Без світла залишається більша частина Одеси та району. Для розв'язання питання до міста прибули Міністр енергетики та голова "Укренерго".

Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

"Через аварію практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тис. абонентів. Нами були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Провів розмову з Прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу Президента", — йдеться у зверненні голови Одеської ОВА.

З самого ранку енергетики ремонтують пошкоджені мережі, не прогнозуючи коли саме відновиться постачання електроенергії. Для контролю ситуації створено урядову комісію.

"Разом з ними вже провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів. Залучені усі служби та засоби. Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано. Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють в штатному режимі", — звітує Максим Марченко.

Зазначається, що до Одещини впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС, та будуть залучені для підключення критичної інфраструктури. Перші генератори обіцяють доставити вже сьогодні ввечері.

Прибулий до Одеси очільник НЕК Укренерго на брифінгу зазначив причини аварії. Основною причиною чергової називають великі навантаження на мережі й так потрощених підстанцій. Над проблемою працює обласна, міська ради та енергетики намагатимуться подавати світло хоча б на кілька годин на добу.