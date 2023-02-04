Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Майже у 500 тисяч абонентів залишаються без світла, — Максим Марченко arrow

Майже у 500 тисяч абонентів залишаються без світла, — Максим Марченко

4 лютого 2023 19:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Майже пів мільйона одеситів залишаються без світла через аварію на підстанції, місто чекають складні кілька найближчих днів
Перші генератори для автономії критичної інфраструктури має прибути вже сьогодні
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

В Одесі залучені всі держструктури, для усунення наслідків масштабної аварії на електропідстанції, яка сталася сьогодні вранці. Без світла залишається більша частина Одеси та району. Для розв'язання питання до міста прибули Міністр енергетики та голова "Укренерго".

Про це повідомив очільник Одеської військової адміністрації Максим Марченко.

Читайте також:

"Через аварію практично повністю був знеструмлений Одеській район та місто Одеса. Станом на зараз світла немає майже у 500 тис. абонентів. Нами були прийняті екстрені заходи для ліквідації наслідків аварії та відновлення роботи енергосистеми. Провів розмову з Прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу Президента", — йдеться у зверненні голови Одеської ОВА.

З самого ранку енергетики ремонтують пошкоджені мережі, не прогнозуючи коли саме відновиться постачання електроенергії. Для контролю ситуації створено урядову комісію. 

"Разом з ними вже провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів. Залучені усі служби та засоби. Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано. Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють в штатному режимі", — звітує Максим Марченко.

Зазначається, що до Одещини впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС, та будуть залучені для підключення критичної інфраструктури. Перші генератори обіцяють доставити вже сьогодні ввечері.

Прибулий до Одеси очільник НЕК Укренерго на брифінгу зазначив причини аварії. Основною причиною чергової називають великі навантаження на мережі й так потрощених підстанцій. Над проблемою працює обласна, міська ради та енергетики намагатимуться подавати світло хоча б на кілька годин на добу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:03 Російський "п'яниця" Медведєв натякнув Україні на ядерний удар у разі повернення Криму

19:46 РФ кидає на війну в Україну засуджених жінок: у Генштабі розповіли деталі

Новина з відео

19:33 Сталінград, істерика і "пабєда": пропагандистка Симонян залякує росіян, що на рф зараз напали фашисти

19:28 "Важлива частина світу БДСМ": Армі Гаммер вперше прокоментував секс-скандал та назвав винних

Новина з відео

19:23 Український книжковий ринок скоротився майже вдвічі: надія на відродження є, — Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 Далека і недосяжна краса: телескоп Хаббл зняв туманність Тарантул

19:00 Яке свято відзначають 5 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Новина з відео

18:58 Одеські артилеристи кумедно оцінили свою ж роботу з ліквідації ворога

18:55 Журналісти дізнались, як рф просуває серед дітей наратив про "готовність померти за країну"

Новина з фото

18:47 Учасниця шоу "Холостяк" та "Танці з зірками" оголосила про першу вагітність й плани на майбутнє

Новина з відео

19:33 Сталінград, істерика і "пабєда": пропагандистка Симонян залякує росіян, що на рф зараз напали фашисти

Новина з відео

19:23 Український книжковий ринок скоротився майже вдвічі: надія на відродження є, — Олександр Красовицький

Новина з відео

18:58 Одеські артилеристи кумедно оцінили свою ж роботу з ліквідації ворога

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 5 лютого: Левам — уникати конфліктів, Козерогам — не піддаватись азарту

Новина з відео

14:53 Окупанти у Маріуполі вивозять завали будинків разом з тілами загиблих цивільних

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:00 “Ураган” приніс золото: українець виграв на Кубку світу з фристайлу дивовижним стрибком

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитів": Дурнєв висміяв Тодоренко, яка збиралась робити клізму, і не тільки

Новина з відео

13:26 Зеленська розповіла, у яких музеях Нідерландів запрацювали україномовні аудіогіди

Новина з відео

12:27 У Чилі вирують лісові пожежі: вже п'ятеро загиблих

Новина з відео

11:53 Обмін військовополоненими: додому повернулось 116 захисників України

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

08:00 Що чекати від гривні в 2023 році

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Актуальне по темі

None 4 Лютий 20:03

Російський "п'яниця" Медведєв натякнув Україні на ядерний удар у разі повернення Криму

None 4 Лютий 19:30

РФ кидає на війну в Україну засуджених жінок: у Генштабі розповіли деталі

None 4 Лютий 19:33

Сталінград, істерика і "пабєда": пропагандистка Симонян залякує росіян, що на рф зараз напали фашисти

None 4 Лютий 19:28

"Важлива частина світу БДСМ": Армі Гаммер вперше прокоментував секс-скандал та назвав винних

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB