Найближчі 2 дні Одеса буде гостро потребувати електроенергії, у місті шукають вихід з ситуації, - деталі тут.

Енергетики працюють на ще одним каналом подачі енергії

Основною причиною чергової аварії на підстанції на Одещині називають великі навантаження на мережі й так потрощених підстанцій. Над проблемою працює обласна, міська ради та енергетики намагатимуться подавати світло хоча б на кілька годин на добу.

Про це на брифінгу говорив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.

В Одесі не однорідне навантаження на мережу

"З жовтня та останні місяці всі три підстанції які живлять Одесу та область, ми втратили автотрансформаторне обладнання внаслідок ракетних атак та атак дронами. Ми його відновлювали, але фізичний ресурс добіг кінця", — розповів Володимир Кудрицький.

Голова правління зазначав, що наразі в пришвидшеному темпі тривають відновлювальні роботи всіх енергооб’єктів, як і постраждали від обстрілів. Тим часом критична інфраструктура переходитиме на автономне живлення.

Які прогнози?

Поки у НЕК не готові говорити про конкретний термін без світла, хіба що зарадити ситуації зараз можливо графіками 2 години через 6. Наразі напряму від мережі працює критична інфраструктура.

"Заживлена критична інфраструктура, деяка кількість абонентів та незначна кількість просто будинків. Зараз вони вмикаються по черзі. Зараз ми можемо завити місто лише на 45-50%. Але для звичайних містян залишається мало. Сьогодні й завтра, як мінімум, ми будемо в такому ж форматі. Але прогнозів на дні чи тижнів ми не можемо", — додав Кудрицький.

Щодо генераторів з-за кордону

Раніше за розпорядженням прем'єр-міністра України МЗС мало залучити міжнародних партнерів, для встановлення подачі енергії з плавучих станцій. Голова правління НЕК зазначав, що скоро вони прибудуть до України, але є деталі. Схоже, що струм ітиме не прямо з моря, а через сусідні країни.

"Треба розуміти, що підключення до мережі й пусконалагоджувальні роботи не можуть займати дні, мова йде про тижні. Щодо плавучих станцій, то ми визначаємо точки підключень тут і за кордоном. Поки ми відновлюємо нашу систему", — додає Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, в Одесі вдруге за добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться після повного відновлення мереж.

У зв’язку з цим на Одещині прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики. Пункти незламності в Одесі переходять на цілодобовий режим.