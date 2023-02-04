В ближайшие 2 дня Одесса будет остро нуждаться в электроэнергии, в городе ищут выход из ситуации, - детали здесь.

Энергетики работают на еще один канал подачи энергии

Основной причиной очередной аварии на подстанции в Одесской области называют большие нагрузки на сети и так разбитых подстанций. Над проблемой работает областной, городской советы и энергетики будут пытаться подавать свет хотя бы на несколько часов в сутки.

Об этом на брифинге говорил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

В Одессе не однородная нагрузка на сеть

"С октября и последние месяцы все три подстанции питающих Одессу и область, мы потеряли автотрансформаторное оборудование в результате ракетных атак и атак дронами. Мы его восстанавливали, но физический ресурс подошел к концу", — рассказал Владимир Кудрицкий.

Глава правления отмечал, что в настоящее время в ускоренном темпе продолжаются возобновительные работы всех энергообъектов, как и пострадали от обстрелов. Тем временем критическая инфраструктура будет переходить на автономное питание.

Какие прогнозы?

Пока в НЭК не готовы говорить о конкретном сроке без света, разве что помочь ситуации сейчас возможно графиками 2 часа через 6. Сейчас напрямую от сети работает критическая инфраструктура.

"Заживленная критическая инфраструктура, некоторое количество абонентов и незначительное количество просто домов. Сейчас они включаются поочередно. Сейчас мы можем завить город всего на 45-50%. Но для обычных горожан остается мало. Сегодня и завтра, как минимум, мы будем в таком же в формате. Но прогнозов на дни или недель мы не можем", — добавил Кудрицкий.

Относительно генераторов из-за границы

Ранее по распоряжению премьер-министра Украины МИД должен был привлечь международных партнеров для установления подачи энергии с плавучих станций. Глава правления НЭК отмечал, что скоро они прибудут в Украину, но есть детали. Похоже, что ток будет идти не прямо с моря, а через соседние страны.

"Нужно понимать, что подключение к сети и пусконаладочные работы не могут занимать дни, речь идет о неделях. Что касается плавучих станций, то мы определяем точки подключений здесь и за рубежом. Пока мы восстанавливаем нашу систему", — добавляет Владимир Кудрицкий.

Напомним, в Одессе во второй раз за сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.

В связи с этим в Одесской области премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики. Пункты несокрушимости в Одессе переходят на круглосуточный режим.