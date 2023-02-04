В ближайшие 2 дня Одесса будет остро нуждаться в электроэнергии, в городе ищут выход из ситуации, - детали здесь.

В ближайшие два дня в Одессе будут самыми сложными, — председатель правления НЭК Укрэнерго
Основной причиной очередной аварии на подстанции в Одесской области называют большие нагрузки на сети и так разбитых подстанций. Над проблемой работает областной, городской советы и энергетики будут пытаться подавать свет хотя бы на несколько часов в сутки.
Об этом на брифинге говорил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
-
Звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка
-
Гороскоп на 5 февраля: Львам — избегать конфликтов, Козерогам — не подвергаться азарту
-
Страдают не только люди: в столичном зоопарке показали спасенных от войны попугаев
-
В Украине отбой тревоги: были ли запуски ракет
-
Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны: почему это важно
-
Фронтвумен THE HARDKISS Юлия Санина сообщила о потере близкого человека
-
Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании: что обсудили политики
-
Официально: ЕС утвердил "потолок" цен на российские нефтепродукты
-
В Украине второй раз за сутки масштабная воздушная тревога
-
В минобороны Британии показали, как ВСУ осваивают танки Challenger 2
В Одессе не однородная нагрузка на сеть
"С октября и последние месяцы все три подстанции питающих Одессу и область, мы потеряли автотрансформаторное оборудование в результате ракетных атак и атак дронами. Мы его восстанавливали, но физический ресурс подошел к концу", — рассказал Владимир Кудрицкий.
Глава правления отмечал, что в настоящее время в ускоренном темпе продолжаются возобновительные работы всех энергообъектов, как и пострадали от обстрелов. Тем временем критическая инфраструктура будет переходить на автономное питание.
Какие прогнозы?
Пока в НЭК не готовы говорить о конкретном сроке без света, разве что помочь ситуации сейчас возможно графиками 2 часа через 6. Сейчас напрямую от сети работает критическая инфраструктура.
"Заживленная критическая инфраструктура, некоторое количество абонентов и незначительное количество просто домов. Сейчас они включаются поочередно. Сейчас мы можем завить город всего на 45-50%. Но для обычных горожан остается мало. Сегодня и завтра, как минимум, мы будем в таком же в формате. Но прогнозов на дни или недель мы не можем", — добавил Кудрицкий.
Относительно генераторов из-за границы
Ранее по распоряжению премьер-министра Украины МИД должен был привлечь международных партнеров для установления подачи энергии с плавучих станций. Глава правления НЭК отмечал, что скоро они прибудут в Украину, но есть детали. Похоже, что ток будет идти не прямо с моря, а через соседние страны.
"Нужно понимать, что подключение к сети и пусконаладочные работы не могут занимать дни, речь идет о неделях. Что касается плавучих станций, то мы определяем точки подключений здесь и за рубежом. Пока мы восстанавливаем нашу систему", — добавляет Владимир Кудрицкий.
Напомним, в Одессе во второй раз за сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.
В связи с этим в Одесской области премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики. Пункты несокрушимости в Одессе переходят на круглосуточный режим.