Почти полмиллиона одесситов остаются без света из-за аварии на подстанции, город ждут сложные несколько ближайших дней

Почти 500 тысяч абонентов остаются без света, — Максим Марченко
В Одессе привлечены все госструктуры для устранения последствий масштабной аварии на электроподстанции, которая произошла сегодня утром. Без света остается большая часть Одессы и района. Для решения вопроса в город прибыли Министр энергетики и глава "Укрэнерго".
Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.
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"Из-за аварии практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. По состоянию на данный момент света нет почти у 500 тыс. абонентов. Нами были приняты экстренные меры по ликвидации последствий аварии и возобновлению работы энергосистемы. Провел разговор с Премьер-министром Украины и руководством Офиса Президента", — говорится в обращении главы Одесской ОВА.
С самого утра энергетики ремонтируют поврежденные сети, не прогнозируя, когда именно возобновятся поставки электроэнергии. Для контроля ситуации создана правительственная комиссия.
"Вместе с ними уже провел срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям. Привлечены все службы и средства. Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме", — отчитывается Максим Марченко.
Отмечается, что в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и в ГСЧС, и будут привлечены для подключения критической инфраструктуры. Первые генераторы обещают доставить уже сегодня вечером.
Прибывший в Одессу глава НЭК "Укрэнерго" на брифинге отметил причины аварии. Основной причиной дежурной называют большие нагрузки на сети и так разбитых подстанций. Над проблемой работает областной, городской советы и энергетики будут пытаться подавать свет хотя бы на несколько часов в сутки.