Почти полмиллиона одесситов остаются без света из-за аварии на подстанции, город ждут сложные несколько ближайших дней

Первые генераторы для автономии критической инфраструктуры должны прибыть уже сегодня

В Одессе привлечены все госструктуры для устранения последствий масштабной аварии на электроподстанции, которая произошла сегодня утром. Без света остается большая часть Одессы и района. Для решения вопроса в город прибыли Министр энергетики и глава "Укрэнерго".

Об этом сообщил глава Одесской военной администрации Максим Марченко.

"Из-за аварии практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. По состоянию на данный момент света нет почти у 500 тыс. абонентов. Нами были приняты экстренные меры по ликвидации последствий аварии и возобновлению работы энергосистемы. Провел разговор с Премьер-министром Украины и руководством Офиса Президента", — говорится в обращении главы Одесской ОВА.

С самого утра энергетики ремонтируют поврежденные сети, не прогнозируя, когда именно возобновятся поставки электроэнергии. Для контроля ситуации создана правительственная комиссия.

"Вместе с ними уже провел срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям. Привлечены все службы и средства. Повреждения комплексные и очень тяжелые, поэтому сейчас давать качество прогнозы по завершению ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме", — отчитывается Максим Марченко.

Отмечается, что в Одесскую область в течение суток будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и в ГСЧС, и будут привлечены для подключения критической инфраструктуры. Первые генераторы обещают доставить уже сегодня вечером.

Прибывший в Одессу глава НЭК "Укрэнерго" на брифинге отметил причины аварии. Основной причиной дежурной называют большие нагрузки на сети и так разбитых подстанций. Над проблемой работает областной, городской советы и энергетики будут пытаться подавать свет хотя бы на несколько часов в сутки.