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Майже вщент: в центрі Одеси згоріли 4 автівки

11 лютого 2023 11:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
В центрі Одеси згоріли 4 автомобілі: обійшлося без жертв.
Рятувальна операція тривала 20 хвилин, обійшлося без жертв
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Минулої ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння автомобілів на вулиці Асташкіна. До приїзду рятувальників вогонь встиг охопити повністю 2 автівки.

Заявили в головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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"11 лютого, о 02:07, надійшло повідомлення про пожежу. По прибуттю на місце виклику, рятувальниками було встановлено загоряння 4-х поряд припаркованих легкових автомобілів. Причина пожежі та збиток — встановлюються. Загиблих та постраждалих немає", — йдеться в повідомленні управління.

До тушіння залучались 2 одиниці техніки та 11 вогнеборців. Пожежа була локалізована за 20 хвилин.

Пожежі в Одесі та області

Напередодні одеські рятувальники швидко локалізували пожежу на Дерибасівській. З будинку валив дим, а на даху чоловік кликав на допомогу. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 5 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

Також в Березівському районі Одеської області виникла пожежа в житловому будинку. Причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при облаштуванні димаря. 

Також на початку лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.

 

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