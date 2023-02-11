В центре Одессы сгорели 4 автомобиля: обошлось без жертв.

На тушение пожара понадобилось 20 минут, обошлось без жертв

Минувшей ночью на линию 101 поступило сообщение о возгорание автомобилей на улице Асташкина. До приезда спасателей огонь успел охватить полностью 2 автомобиля.

Заявили в главном управлении ГСЧС в Одесской области.

"11 февраля, в 02:07, поступило сообщение о пожаре. По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание 4 рядом припаркованных легковых автомобилей. Причина пожара и ущерб — устанавливаются. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении управления.

К тушению привлекались 2 единицы техники и 11 пожарных. Пожар был локализован через 20 минут.

Пожары в Одессе и области

Накануне одесские спасатели быстро локализовали пожар на Дерибасовской. Из дома валил дым, а на крыше мужчина звал на помощь. Обошлось без жертв.



Напомним, 5 февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.

Также в Березовском районе Одесской области возник пожар в жилом доме. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при обустройстве дымохода.

Также в начале февраля в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.