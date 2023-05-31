Махінації землями в порту "Чорноморськ" завдали збитків у 25 мільйонів

Затримання підозрюваних. Фото: ДСР

Група експосадовців, постануть перед судом у справі, пов'язаній з махінаціями землями в акваторії порту "Чорноморськ". Внаслідок незаконного відчуження земельної ділянки державі завдано збитків на суму майже 25 млн грн.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Хто залучений у схему

Серед підозрюваних колишній перший заступник Голови агентства водних ресурсів України, ексзаступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів, колишній міський голова Чорноморська та колишній начальник відділу Держводагентства,

Деталі схеми

Згідно з розслідуванням обвинувачені, використовуючи свої посади, розробили злочинну схему щодо виведення земельної ділянки з державної власності, яка знаходиться в акваторії Чорноморського порту.

Порушуючи законодавство та не отримавши погодження від Кабінету Міністрів, обвинувачені видали дозвіл та затвердили проєкт землеустрою, що передбачав відведення земельної ділянки площею 0,7 га в акваторії Сухого лиману. Пізніше цю ділянку незаконно передали товариству для довгострокової оренди з метою будівництва об'єктів.

В результаті незаконного відчуження землі держава зазнала збитків на суму понад 25 млн грн. У лютому 2023 року учасникам злочинної "схеми" були пред'явлені підозри.

Яке покарання чекає на посадовців

Наразі, згідно з узгодженням з Офісом Генерального прокурора, обвинувальні матеріали стосовно групи осіб передано до суду. Колишньому першому заступникові керівника агенція водних ресурсів, ексзаступникові міністра захисту довкілля та природних ресурсів, колишньому міському голові Чорноморська та колишньому начальникові відділу Держводагентства інкримінують зловживання владою або службовим становищем та службове підроблення згідно з Кримінальним кодексом України.

У разі засудження експосадовців їм може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на тривалий термін, а також штраф від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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