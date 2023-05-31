Махинации землями в порту "Черноморск" нанесли ущерб в 25 миллионов

Задержание подозреваемых. Фото: ДСР

Группа экс-чиновников предстанет перед судом по делу, связанному с махинациями землями в акватории порта "Черноморск". В результате незаконного отчуждения земельного участка государству нанесен ущерб на сумму почти 25 млн грн.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Кто вовлечен в схему

Среди подозреваемых бывший первый заместитель Председателя агентства водных ресурсов Украины, экс-замминистра защиты окружающей среды и природных ресурсов, бывший мэр Черноморска и бывший начальник отдела Госводагентства,

Детали схемы

Согласно расследованию обвиняемые, используя свои должности, разработали преступную схему вывода земельного участка из государственной собственности, который находится в акватории Черноморского порта.

Нарушая законодательство и не получив согласия от Кабинета Министров, обвиняемые выдали разрешение и утвердили проект землеустройства, предусматривавшего отвод земельного участка площадью 0,7 га в акватории Сухого лимана. Позже этот участок незаконно был передан обществу для долгосрочной аренды с целью строительства объектов.

В результате незаконного отчуждения земли государство понесло убытки на сумму более 25 млн грн. В феврале 2023 г. участникам преступной "схемы" были предъявлены подозрения.

Какое наказание ждет чиновников

Согласно согласованию с Офисом Генерального прокурора, обвинительные материалы в отношении группы лиц переданы в суд. Бывшему первому заместителю руководителя агентство водных ресурсов, экс-заместителю министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, бывшему городскому голове Черноморска и бывшему начальнику отдела Госводагентства инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

В случае осуждения экс-должностных лиц им может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на длительный срок, а также штраф от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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