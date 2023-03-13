За минулий тиждень в Одесі народилося 131 немовля

Дівчаток народилося більше, ніж хлопчиків

Минулого тижня в Одесі народився 131 маленький українець. Це на чотири дитини більше, ніж попереднього тижня.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

"Населення Одеси минулого тижня поповнилося новонародженими. У пологових будинках з’явилося 70 дівчаток та 61 хлопчик", — йдеться у повідомленні.

В міській раді зазначають, усі міські пологові будинки працюють у повному обсязі, забезпечені електроенергією, водою та теплом. Медперсонал знаходиться на робочих місцях.

Хто святкує іменини цього тижня

13 березня: Арсеній, Василь, Нестор, Микола, Симон, Кіра, Марина.

14 березня: Олександр, Антон, Василь, Веніамін, Іван, Михайло, Нестор, Петро, Ян, Олександра, Анна, Антоніна, Дарина, Євдокія, Мотрона, Надія, Ольга.

15 березня: Арсеній, Богдан, Йосип, Микола, Сава.

16 березня: Михайло, Марта, Марфа.

17 березня: Акакій, Олександр, Василь, В'ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Єгор, Павло, Яків, Уляна, Юліана.

18 березня: Адріан, Георгій, Давид, Єгор, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Теодор, Федір, Ян, Іраїда.

19 березня: Аркадій, Костянтин, Максим, Теодор, Федір, Юліан, Олена, Олена, Ілона.

20 березня: Василь, Євген, Омелян, Лаврентій, Нестор, Микола, Ніл, Павло, Еміль, Анна, Антоніна, Євдокія, Катерина, Катаріна, Ксенія, Марія, Мотрона, Надія, Оксана.

Зазначимо, за рік війни у міських пологових будинках народилося близько 7000 маленьких українців. Деякі батьки обирають традиційні варіанти імен, а деякі все ж підходять до цього питання з креативом. Які найпопулярніші імена в Одесі — читайте в матеріалі.



Нагадаємо, Одещина на другому місці за народжуваністю на півдні України, її обійшла тільки Дніпропетровщина. Всього на світ у шести областях з’явилось майже 50 тисяч малюків.