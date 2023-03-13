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Малыши Одессы: за прошлую неделю в городе родился 131 младенец

13 марта 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
За прошлую неделю в Одессе родился 131 младенец
Девочек родилось больше, чем мальчиков
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

На прошлой неделе в Одессе родился 131 маленький украинец. Это на четыре ребенка больше, чем на прошлой неделе.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Население Одессы на прошлой неделе пополнилось новорожденными. В роддомах появилось 70 девочек и 61 мальчик", — говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, что все городские роддомы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах.

Кто празднует именины на этой неделе

  • 13 марта: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.
  • 14 марта: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.
  • 15 марта: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.
  • 16 марта: Михаил, Марта, Марфа.
  • 17 марта: Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.
  • 18 марта: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.
  • 19 марта: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Елена, Елена, Илона.
  • 20 марта: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Екатерина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.

Отметим, за год войны в городских роддомах родилось около 7000 маленьких украинцев. Некоторые родители выбирают традиционные варианты имен, а некоторые все же подходят к этому вопросу с креативом. Какие самые популярные имена в Одессе читайте в материале.

Напомним, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.

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