За прошлую неделю в Одессе родился 131 младенец

Малыши Одессы: за прошлую неделю в городе родился 131 младенец
На прошлой неделе в Одессе родился 131 маленький украинец. Это на четыре ребенка больше, чем на прошлой неделе.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
-
В Sony намекнули на дату выхода PlayStation 6
-
Во Львове медсестру, отказавшуюся ехать на фронт, оштрафовали на 102 тысячи гривен
-
Три знака зодиака до конца года услышат свадебные колокола: кому повезет
-
Обстрел на Николаевщине: враг прячется за мирным населением
-
В москве вырубают леса и уничтожают заповедники для размещения ПВО
-
Иран помиловал более 20 тысяч участников антиправительственных протестов
-
Прокуратура начала расследование из-за обстрела оккупантами общежития в Сумской области
-
Лукашенко подписал "дорожную карту" сотрудничества с Ираном: подробности
-
Измаильский порт за месяц увеличил грузопереработку на 24%
-
Тысячи километров, тонны гуманитарной помощи и сотни спасенных: фонд Future for Ukraine отмечает первую годовщину
"Население Одессы на прошлой неделе пополнилось новорожденными. В роддомах появилось 70 девочек и 61 мальчик", — говорится в сообщении.
В городском совете отмечают, что все городские роддомы работают в полном объеме, обеспечены электроэнергией, водой и теплом. Медперсонал находится на рабочих местах.
Кто празднует именины на этой неделе
- 13 марта: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон, Кира, Марина.
- 14 марта: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян, Александра, Анна, Антонина, Дарья, Евдокия, Матрена, Надежда, Ольга.
- 15 марта: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.
- 16 марта: Михаил, Марта, Марфа.
- 17 марта: Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков, Ульяна, Юлиана.
- 18 марта: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян, Ираида.
- 19 марта: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан, Елена, Елена, Илона.
- 20 марта: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль, Анна, Антонина, Евдокия, Екатерина, Екатерина, Ксения, Мария, Матрена, Надежда, Оксана.
Отметим, за год войны в городских роддомах родилось около 7000 маленьких украинцев. Некоторые родители выбирают традиционные варианты имен, а некоторые все же подходят к этому вопросу с креативом. Какие самые популярные имена в Одессе читайте в материале.
Напомним, Одесчина на втором месте по рождаемости на юге Украины ее обошла только Днепропетровщина. Всего на свет в шести областях появилось около 50 тысяч малышей.