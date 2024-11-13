Малолітня одеситка пограбувала супермаркет — подробиці

Дівчина везе продукти у супермаркеті. Фото: ілюстративне/freepik

Малолітня дівчинка винесла з супермаркету товарів майже на 2 тис. грн. Її тата судили за невиконання батьківських обов'язків.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з постанови Київського районного суду Одеси.

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За матеріалами суду, дівчинка прийшла до супермаркету "Сільпо" й викрала товарів на суму 1,7 тис. грн. Поліція вирішила притягнути до відповідальності її батька. Його обвинуватили в ухилянні від виконання батьківських обов'язків.

Що вирішив суд

Чоловік до суду не з'явився і не подав жодних клопотань. Однак суддя визнав батька злодійки невинуватим і закрив провадження. Як зазначено у постанові, батьки несуть відповідальність за вчинки неповнолітніх дітей, але інспектор поліції неправильно оформив протокол, тому справа підлягає закриттю.

Нагадаємо, в Одесі невідомі вкрали з клумби 15 кущів троянд. Також на Одещині затримали молодика, який вкрав мопед у комендантську годину.