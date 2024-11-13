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Маленька одеситка обчистила магазин на 2 тисячі — рішення суду

13 листопада 2024 10:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Малолітня одеситка пограбувала супермаркет — подробиці
Дівчина везе продукти у супермаркеті. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Малолітня дівчинка винесла з супермаркету товарів майже на 2 тис. грн. Її тата судили за невиконання батьківських обов'язків. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з постанови Київського районного суду Одеси.

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За матеріалами суду, дівчинка прийшла до супермаркету "Сільпо" й викрала товарів на суму 1,7 тис. грн. Поліція вирішила притягнути до відповідальності її батька. Його обвинуватили в ухилянні від виконання батьківських обов'язків. 

Що вирішив суд

Чоловік до суду не з'явився і не подав жодних клопотань. Однак суддя визнав батька злодійки невинуватим і закрив провадження. Як зазначено у постанові, батьки несуть відповідальність за вчинки неповнолітніх дітей, але інспектор поліції неправильно оформив протокол, тому справа підлягає закриттю.

Нагадаємо, в Одесі невідомі вкрали з клумби 15 кущів троянд. Також на Одещині затримали молодика, який вкрав мопед у комендантську годину.       

крадіжка Одеса судові рішення супермаркет Новини Одеси діти

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