Малолетняя одесситка ограбила супермаркет — подробности

Девушка везет продукты в супермаркете. Фото: иллюстративное/freepik

Малолетняя девочка вынесла из супермаркета товаров почти на 2 тыс. грн. Ее папу судили за невыполнение родительских обязанностей.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Киевского районного суда Одессы.

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Маленькая воровка

По материалам суда, девочка пришла в супермаркет "Сільпо" и украла товаров на сумму 1,7 тыс. грн. Полиция решила привлечь к ответственности ее отца. Его обвинили в уклонении от исполнения родительских обязанностей.

Что решил суд

Мужчина в суд не явился и не подал никаких ходатайств. Однако судья признал отца воровки невиновным и закрыл производство. Как отмечено в постановлении, родители несут ответственность за поступки несовершеннолетних детей, но инспектор полиции неправильно оформил протокол, поэтому дело подлежит закрытию.

Напомним, в Одессе неизвестные украли с клумбы 15 кустов роз. Также в Одесской области задержали молодого человека, который украл мопед в комендантский час.