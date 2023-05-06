Маневри РФ у Чорному морі: скільки кораблів на бойовому чергуванні

Кораблі РФ у Чорному морі. Фото: armyinform

Станом на ранок 6 травня кількість кораблів РФ у Чорному морі збільшилась. Ситуація в акваторії змінюється досить динамічно, тож військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Корабельне угруповання ворога сконцентровано в напрямку Новоросійська. Вони ховаються за південно-східним узбережжям Криму, для того, щоб не наближатись на ту територію, де можуть бути уражені нашою зброєю", — зазначила Наталя Гуменюк.

Вчора під час повітряних тривог ворог намагався маневрувати ракетоносіями. Протягом тривалого часу окупанти виводили та заводили їх до пунктів базування.

"Це говорить про те, що вони намагаються демонструвати свою присутність. Намагаються імітувати можливе залучення цих ракетоносіїв, але повністю списувати з рахунків те, що вони можуть застосувати ракети морського базування не можна", — додала Наталя Гуменюк.

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Наближається сакральна дата для росіян — 9 травня. Ворог може готуватись до чергового обстрілу. Наталя Гуменюк розповіла про плани росіян — деталі в матеріалі.