Маневры РФ в Черном море: сколько кораблей на боевом дежурстве

Корабли РФ в Черном море. Фото: armyinform

По состоянию на утро 6 мая количество кораблей РФ в Черном море увеличилось. Ситуация в акватории меняется достаточно динамично, так что военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Корабельная группировка врага сконцентрирована в направлении Новороссийска. Они прячутся за юго-восточным побережьем Крыма, для того чтобы не приближаться на ту территорию, где могут быть поражены нашим оружием", — отметила Наталья Гуменюк.

Вчера во время воздушных тревог враг пытался маневрировать ракетоносителями. В течение длительного времени оккупанты выводили и заводили их в пункты базирования.

"Это говорит, что они пытаются демонстрировать свое присутствие. Пытаются имитировать возможное привлечение этих ракетоносителей, но полностью списывать со счетов, что они могут применить ракеты морского базирования нельзя", — добавила Наталья Гуменюк.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Приближается сакральная дата для россиян — 9 мая. Враг может готовиться к очередному обстрелу. Наталья Гуменюк рассказала о планах россиян — детали в материале.