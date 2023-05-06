Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Маневры РФ в Черном море: сколько кораблей на боевом дежурстве arrow

Маневры РФ в Черном море: сколько кораблей на боевом дежурстве

6 мая 2023 10:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Маневры РФ в Черном море: сколько кораблей на боевом дежурстве
Корабли РФ в Черном море. Фото: armyinform
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По состоянию на утро 6 мая количество кораблей РФ в Черном море увеличилось. Ситуация в акватории меняется достаточно динамично, так что военные призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

На боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей РФ. Среди них ни одного ракетоносителя.

"Корабельная группировка врага сконцентрирована в направлении Новороссийска. Они прячутся за юго-восточным побережьем Крыма, для того чтобы не приближаться на ту территорию, где могут быть поражены нашим оружием", отметила Наталья Гуменюк.

Вчера во время воздушных тревог враг пытался маневрировать ракетоносителями. В течение длительного времени оккупанты выводили и заводили их в пункты базирования.

"Это говорит, что они пытаются демонстрировать свое присутствие. Пытаются имитировать возможное привлечение этих ракетоносителей, но полностью списывать со счетов, что они могут применить ракеты морского базирования нельзя", добавила Наталья Гуменюк.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Приближается сакральная дата для россиян — 9 мая. Враг может готовиться к очередному обстрелу. Наталья Гуменюк рассказала о планах россиян — детали в материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас