Маневри російського флоту — яка загроза з боку Чорного моря
Сьогодні, 9 травня, ворог продовжує маневри в акваторії морів, зокрема, він вивів споряджені ракетоносії, що були у Чорному морі, у пункти базування. Однак кораблі із "Калібрами" залишаються на чергуванні у Середземному морі. Загроза ракетних обстрілів залишається, адже росіяни можуть запускати крилаті ракети навіть з військових портів.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі — 3 ворожі кораблі, серед них 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
Рух ворожих суден
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 11 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначають військові.
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Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.
Також ми писали, що 6 травня Чорноморський флот та морська піхота Росії перекрили рейд через бухту в окупованому Криму. Там заявили про нібито атаку морських дронів, а також про масовий "ракетно-дроновий удар" з боку ЗСУ.
Додамо, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.
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