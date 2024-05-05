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Російські судна уже добу не проходили Керченську протоку — деталі

5 травня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські судна уже добу не проходили Керченську протоку — деталі
Російський ракетоносій. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 5 травня, ворог вивів на чергування у Середземне море споряджені ракетоносії. Інші кораблі окупанти продовжують тримати у пунктах базування. Проте загроза обстрілів залишається високою, адже щоб вивести бойові субмарини окупантам потрібно буквально декілька годин, крім того, запускати "Калібри" росіяни можуть навіть зі своїх військових портів.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • У Чорному морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Азовському морі відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 2 кораблі, з них 1 — носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
Російські судна уже добу не проходили Керченську протоку — деталі - фото 1
Кількість кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем зупинився

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря не пройшло жодного судна. Такаж ситуація спостерігалася й у Чорному морі у напрямку протоки Босфор.

Більше про ворожий флот

Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.

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загроза кораблів
ракетоносій

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