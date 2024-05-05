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Российские суда уже сутки не проходили Керченский пролив — детали

5 мая 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские суда уже сутки не проходили Керченский пролив — детали
Российский ракетоноситель. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 5 мая, враг вывел на дежурство в Средиземное море снаряженные ракетоносители. Другие корабли захватчики продолжают держать в пунктах базирования. Однако угроза обстрелов остается высокой, ведь, чтобы вывести боевые субмарины, оккупантам нужно буквально несколько часов, кроме того, запускать "Калибры" россияне могут даже из своих военных портов.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Азовском море отсутствуют вражеские корабли;
  • в Средиземном море — 2 корабля, из них 1 — носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
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Количество кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю остановилось

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря не прошло ни одного судна. Такая же ситуация наблюдалась и в Черном море в направлении пролива Босфор.

Больше о вражеском флоте

Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополняться, но с определенными ограничениями.

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Новости Одессы
ракеты
угроза кораблей
ракетоноситель

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