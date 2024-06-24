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Маневри ворожих ракетоносіїв у морях — яка загроза обстрілів Одещини

24 червня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Бойові кораблі Росії на чергуванні 24 червня - ВМС
Військові кораблі у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на понеділок, 24 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі ракетоносій. Окрім цього, в акваторії Азовського моря фіксується бойовий корабель із "Калібрами" на борту, тож загроза обстрілів висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • у Чорному морі — 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", але ракети відсутні;
  • в Азовському морі — 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 16 ракет;
  • в Середземному морі російських військових кораблів немає.
Рух ворожого флоту у морях 24 червня
Інформація про ворожий флот на 24 червня. Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку рух здійснили:

  • до Чорного моря — 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 7 суден, з них 1 рухалось з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про флот росіян

Ми писали, що  у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Також ми повідомляли, що сьогодні ворог скерував ракети на Одесу, попередньо, з акваторії Азовського моря. Ударом пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, є постраждалі.

Одеса
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Одеська область
Новини Одеси
флот
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ракетоносій

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