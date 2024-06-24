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Маневры вражеских ракетоносителей в морях — какая угроза обстрелов Одесчины

24 июня 2024 11:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Боевые корабли России на дежурстве 24 июня – ВМС
Военные корабли в море. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на понедельник, 24 июня, российские оккупнты держат на дежурстве в Черном море ракетоноситель. Кроме этого, в акватории Азовского моря фиксируется боевой корабль с "Калибрами" на борту, поэтому угроза обстрелов высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море — 1 вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;
  • в Азовском море — 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 16 ракет;
  • в Средиземном море русских военных кораблей нет.
Движение вражеского флота в морях 24 июня
Информация о вражеском флоте на 24 июня. Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:

  • к Черному морю — 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 7 судов, из них 1 двигалось из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о флоте россиян

Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Также мы сообщали, что сегодня враг направил ракеты в Одесс , предварительно, из акватории Азовского моря. Ударом поврежден объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

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