Боевые корабли России на дежурстве 24 июня – ВМС

Маневры вражеских ракетоносителей в морях — какая угроза обстрелов Одесчины
По состоянию на понедельник, 24 июня, российские оккупнты держат на дежурстве в Черном море ракетоноситель. Кроме этого, в акватории Азовского моря фиксируется боевой корабль с "Калибрами" на борту, поэтому угроза обстрелов высока.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море — 1 вражеский корабль, носитель крылатых ракет "Калибр", но ракеты отсутствуют;
- в Азовском море — 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп — до 16 ракет;
- в Средиземном море русских военных кораблей нет.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив движение совершили:
- к Черному морю — 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 7 судов, из них 1 двигалось из Босфора.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
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Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.
Также мы сообщали, что сегодня враг направил ракеты в Одесс , предварительно, из акватории Азовского моря. Ударом поврежден объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.
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