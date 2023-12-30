Маніпулював інформацією на упаковці — виробник з Одещини отримав штраф

Крупи в мішках. Фото: УНІАН

Один із виробників борошномельно-круп’яної продукції в Одеській області зазнав санкцій за введення споживачів в оману. Виробник вказував неточну інформацію на упаковці, за що отримав штраф у розмірі 68 тис. грн.

Про це повідомили у Південному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно зі звітом, виробник маркував свою продукцію, таку як рис, кускус крупа, птітім кускус, позначеннями "Єгипет*", "Марокко*", "Ізраїль*". Проте ніякого стосунку до цих країн продукція не мала. Йшлося лише про спосіб приготування продукту.

"Точну інформацію щодо країни походження продукції могли отримати лише ті споживачі, які ретельно роздивились зворотню сторону упаковки та знайшли позначення "*історична країна походження". А далі відшукали позначку у вигляді цифри, яка має її визначати", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання

Суб’єкт господарювання, що порушив законодавство, був оштрафований у розмірі 68 тис. грн. Зазначається, що виробник інформував Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України про припинення порушень та вжиття заходів для коригування ситуації.

Нагадаємо, в мережі з’явилося відео, як в одному із супермаркетів Одеси працівниця обрізає верхній шар сиру та видає його за свіжий. Йдеться нібито про магазин "Ідеал", що розташований на вулиці Бугаївській.

Також ми писали, що одеситів закликають ретельніше обирати продукти у супермаркетах та магазинах, особливо швидкопсувні — сире м'ясо та рибу.