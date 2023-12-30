Манипулировал информацией на упаковке – производитель из Одесщины получил штраф

Крупы в мешках. Фото: УНИАН

Один из производителей мукомольно-крупяной продукции в Одесской области подвергся санкциям за введение потребителей в заблуждение. Производитель указывал не точную информацию на упаковке, за что получил штраф в размере 68 000 грн.

Об этом сообщили в Южном межобластном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.

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Подробности дела

Согласно отчету, производитель маркировал свою продукцию, такую как рис, кускус крупа, птитим кускус, обозначениями "Египет*", "Марокко*", "Израиль*". Однако никакого отношения к этим странам продукция не имела. Речь шла только о способе приготовления продукта.

"Точную информацию о стране происхождения продукции могли получить только те потребители, которые тщательно рассмотрели обратную сторону упаковки и нашли обозначение "историческая страна происхождения". А дальше нашли отметку в виде цифры, которая должна ее определять", — говорится в сообщении.

Какое наказание

Субъект хозяйствования, нарушивший законодательство, был оштрафован в размере 68 000 грн. Отмечается, что производитель информировал Южное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины о прекращении нарушений и принятии мер по корректировке ситуации.

Напомним, в сети появилось видео, как в одном из супермаркетов Одессы работница обрезает верхний слой сыра и выдает его за свежий. Речь идет якобы о магазине "Идеал", расположенном на улице Бугаевской.

Также мы писали, что одесситов призывают более тщательно выбирать продукты в супермаркетах и магазинах, особенно скоропортящиеся — сырое мясо и рыбу.