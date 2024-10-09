Росія записала у терористи чотирнадцятирічного одесита

Російська поліція б'є людину. Фото: ілюстративне/holod.media

Російська влада включила до списку терористів і екстремістів 14-річного хлопця з Одеси. В чому саме він завинив перед режимом РФ, не повідомляється.

Про це повідомляє російський моніторинговий Telegram-канал.

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Що відомо

До списку потрапив одесит Тимур Корчемкін 2010 року народження. Разом з ним в "екстремісти" записали його однолітка з російського міста Кірова Тимура Абдуліна. Вони стали наймолодшими фігурантами реєстру.

Повідомлення про включення підлітка до списку. Фото: скриншот

За якими причинами хлопців включили у список, не зазначено, але навпроти їхніх прізвищ стоїть зірочка. Це означає, що їх обвинувачують саме у тероризмі.

Що загрожує юному одеситові

У російському "списку терористів" тільки цього року з'явилося понад 2 тис. імен. Понад тридцять справ завершилися вироками. Найжорсткіший з них — 19 років колонії — винесли двом антивоєнним активістам з Челябінської області. Зазначимо, що за шість років у Росії за "тероризм" судили 92 неповнолітніх. Більшість з них зазнали переслідувань через пости у соцмережах.

Нагадаємо, в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі".

Також родини полонених пікетували офіс Міжнародного комітету Червоного Хреста.