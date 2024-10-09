Россия записала в террористы четырнадцатилетнего одессита

Российская полиция избивает человека. Фото: иллюстративное/holod.media

Российские власти включили в список террористов и экстремистов 14-летнего парня из Одессы. В чем именно он провинился перед режимом РФ не сообщается.

Об этом сообщает российский мониторинговый Telegram-канал.

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Что известно

В список попал одессит Тимур Корчемкин 2010 года рождения. Вместе с ним в "экстремисты" записали его сверстника из российского города Кирова Тимура Абдулина. Они стали самыми молодыми фигурантами реестра.

Уведомление о включении подростка в список. Фото: скриншот

По каким причинам ребят включили в список, не указано. Но напротив их фамилий стоит звездочка. Это означает, что они обвиняются именно в терроризме.

Что угрожает юному одесситу

В русском "списке террористов" только в этом году появилось более 2 тыс. имен. Около тридцати дел завершились приговорами. Самый жесткий из них — 19 лет колонии — был вынесен двум антивоенным активистам из Челябинской области. Отметим, что за шесть лет в России за "терроризм" судили 92 несовершеннолетних. Большинство из них подверглись преследованиям из-за постов в соцсетях.

Напомним, в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали".

Также семье пленных пикетировали офис Международного комитета Красного Креста.