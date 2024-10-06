Акція на підтримку військовополонених "Азовсталі" в Одесі 6 жовтня

Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 жовтня, в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають у російському полоні. Вимоги мітингувальників незмінні — повернути рідних додому.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Попри дощ і негоду, в Одесі відбулась традиційна акція на підтримку військовополонених. Рідні воїнів, а також просто небайдужі одесити вкотре вийшли на головну вулицю міста, щоб нагадати про наших захисників і захисниць. Вони не втрачають надії, попри важкі обставини, і звертаються до суспільства з проханням підтримати їх у цій важкій боротьбі. Сьогодні одна з учасниць акції на підтримку військовополонених розповіла про свого брата, який вже третій рік перебуває в російському полоні.

"Останній раз зв'язок з моїм братом був ще у березні 2022 року. Це був короткий дзвінок, всього на 6 секунд. Він сказав, що він в полоні, і це тривало лише 12 секунд. З того часу ми не маємо жодної інформації. Я стою тут за свого брата, а також за його побратима. Ми разом і до останнього. Ми сподіваємося, що скоро зможемо їх обняти", — зазначила одна з учасниць акції.

Жінка чекає брата з полону. Фото: Новини.LIVE

Акція на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Люди тримають плакати під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Серед учасників акції й родичі військових 14-ї бригади НГУ "Червона Калина", які звернулися до людей не бути байдужими до горя, яке вони переживають. Вони попросили кожного, хто проходить повз, стати голосами своїх близьких, які захищають Україну, і підтримати їх у цій непростій боротьбі.

"Це молода бригада, яка пролила багато крові, але, на жаль, про яку ніхто нічого не знає. Вони зникли безвісти на Запорізькому напрямку восени 2023 року. Ми хочемо достукатись до всіх перехожих, щоб вони стали голосами моїх рідних, щоб кожен громадянин цінував те, що роблять наші захисники", — каже учасниця акції.

Дівчата чекають рідних з полону. Фото: Новини.LIVE

Хлопці з дівчиною тримають плакати. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Організатори акції підкреслюють важливість пам’яті про захисників, які віддали своє життя за свободу України.

"Сьогодні дощова погода, але ми тут. Ми знаємо, що в деяких колоніях у хлопців навіть немає взуття взимку, тому вийти нам, постояти під дощем, прокричати, бути голосом полонених — це не є проблемою. Закликаю всіх містян виходити, боротися, підтримувати і пам'ятати, завдяки кому вони можуть відпочивати і жити під мирним небом", — сказала організаторка акції Анна Пажера.

Організаторка Free AZOV Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Дівчина з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Обмін полоненими: що відомо

У суботу, 14 вересня, Україна повернула 103 полонених у рамках чергового обміну з Росією. Цей обмін став 57-м з початку повномасштабного вторгнення Росії, що дозволило повернути додому 3 672 українські військові і цивільні.

Нагадаємо, окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. Розпочато розслідування за фактом чергового воєнного злочину армії Росії.

Також ми писали, що правоохоронці продовжують розслідувати воєнний злочин, який вчинили російські загарбники проти українського військового, якого стратили мечем.