Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников — фото arrow

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников — фото

6 октября 2024 17:46
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Акция в поддержку военнопленных "Азовстали" в Одессе 6 октября
Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 6 октября, в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", уже третий год находящихся в российском плену. Требования митингующих неизменны — вернуть родных домой.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Акция FreeAzov в Одессе

Несмотря на дождь и непогоду, в Одессе прошла традиционная акция в поддержку военнопленных. Родные воинов, а также просто неравнодушные одесситы в очередной раз вышли на главную улицу города, чтобы напомнить о наших защитниках и защитницах. Они не теряют надежды, несмотря на тяжелые обстоятельства и обращаются к обществу с просьбой поддержать их в этой тяжелой борьбе. Сегодня одна из участниц акции в поддержку военнопленных рассказала о своем брате, который уже третий год находится в российском плену.

"Последний раз связь с моим братом была еще в марте 2022 года. Это был короткий звонок, всего на 6 секунд. Он сказал, что он в плену, и это длилось всего 12 секунд. С тех пор у нас нет никакой информации. Я стою здесь за своего брата, а также за его побратима. Мы вместе и до последнего. Мы надеемся, что скоро сможем их обнять", — отметила одна из участниц акции.

Акция в поддержку военнопленных защитников
Женщина ждет брата из плена. Фото: Новини.LIVE
В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных
Акция поддержки военнопленных. Фото: Новини.LIVE
Акция в Одессе
Люди держат плакаты на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Среди участников акции и родственники военных 14-й бригады НГУ "Червона Калина", которые обратились к людям не быть безразличными к их горю. Они попросили каждого проходящего мимо стать голосами своих близких, защищающих Украину, и поддержать их в этой непростой борьбе.

"Это молодая бригада, которая пролила много крови, но, к сожалению, о которой никто ничего не знает. Они пропали без вести на Запорожском направлении осенью 2023 года. Мы хотим достучаться до всех прохожих, чтобы они стали голосами моих родных, чтобы каждый гражданин ценил то, что делают наши защитники", — говорит участница акции.

Девушка плачет
Девушки ждут родных из плена. Фото: Новини.LIVE
Митинг в Одессе
Ребята держат плакаты. Фото: Новини.LIVE
акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали"
Митинг в Одессе в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Организаторы акции подчеркивают важность памяти о защитниках, отдавших свою жизнь за свободу Украины.

"Сегодня дождливая погода, но мы здесь. Мы знаем, что в некоторых колониях у ребят даже нет обуви зимой, поэтому выйти нам, постоять под дождем, прокричать, быть голосом пленных — это не проблема. Призываю всех горожан выходить, бороться, поддерживать и помнить, благодаря кому они могут отдыхать и жить под мирным небом", — сказала организатор акции Анна Пажера.

В Одессе прошла акция
Организатор Free AZOV Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE
FreeAzov в Одессе
Девушка с плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными: что известно

В субботу, 14 сентября, Украина вернула 103 пленных в рамках очередного обмена с Россией. Этот обмен стал 57-м с начала полномасштабного вторжения России, что позволило вернуть домой 3 672 украинских военных и гражданских.

Напомним, оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Начато расследование по факту очередного военного преступления армии России.

Также мы писали, что правоохранители продолжают расследовать военное преступление, которое совершили российские захватчики против украинского военного, казненного мечом.

Одесса акция Одесская область Одесская ОГА пленные Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:46 В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников — фото

17:45 В Израиле на автовокзале произошел теракт — есть погибшие и раненые

17:29 Акция FreeAzov в Киеве — поддержать побратимов пришел освобожденный "азовец"

17:22 Сильные ливни накроют еще пару областей — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

17:15 Украина разгромила Францию и впервые выиграла бронзу чемпионата мира по футзалу

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

17:15 Путешествие за границу — проезд по трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно

17:03 В Киеве прошла акция в поддержку военнопленных "Азова" — видео

17:02 В Украине завтра вырастут цены на оформление документов — что нужно знать

16:45 Погода в Одессе на завтра — синоптики предупреждают о сильном дожде

16:17 Пенсия по потере кормильца — какие выплаты может получить семья пропавших без вести

17:46 В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников — фото

17:45 В Израиле на автовокзале произошел теракт — есть погибшие и раненые

17:29 Акция FreeAzov в Киеве — поддержать побратимов пришел освобожденный "азовец"

17:22 Сильные ливни накроют еще пару областей — прогноз от Укргидрометцентра на завтра

17:15 Украина разгромила Францию и впервые выиграла бронзу чемпионата мира по футзалу

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

17:15 Путешествие за границу — проезд по трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно

17:03 В Киеве прошла акция в поддержку военнопленных "Азова" — видео

17:02 В Украине завтра вырастут цены на оформление документов — что нужно знать

16:45 Погода в Одессе на завтра — синоптики предупреждают о сильном дожде

16:17 Пенсия по потере кормильца — какие выплаты может получить семья пропавших без вести

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

Text

15:23 Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

5 октября 2024
Text

15:11 Гончаренко прокомментировал коррупционный скандал с главой Хмельницкой МСЭК

Text

13:26 Огорчены и шокированы — как реагируют украинские звезды на скандал с P. Diddy

Text

12:42 Камалия рассказала, кто и почему отговорил ее подписать контракт с ВСУ

Text

00:05 Военный ответил, к каким последствиям приведет массовое СОЧ на Донбассе

4 октября 2024
Text

21:30 Полковник ГПСУ поделился подробностями пребывания в российском плену — эксклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Уменьшение зарплат задним числом противоречит Конституции, — нардеп

Text

17:50 Взрыв российского дрона в Беларуси и новые правила мобилизации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, что еще один день боевых действий равен месяцу разминирования

Text

16:48 В США прошли последние предвыборные дебаты — главные новости вживую из Америки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК