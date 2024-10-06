Акция в поддержку военнопленных "Азовстали" в Одессе 6 октября

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 6 октября, в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", уже третий год находящихся в российском плену. Требования митингующих неизменны — вернуть родных домой.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Несмотря на дождь и непогоду, в Одессе прошла традиционная акция в поддержку военнопленных. Родные воинов, а также просто неравнодушные одесситы в очередной раз вышли на главную улицу города, чтобы напомнить о наших защитниках и защитницах. Они не теряют надежды, несмотря на тяжелые обстоятельства и обращаются к обществу с просьбой поддержать их в этой тяжелой борьбе. Сегодня одна из участниц акции в поддержку военнопленных рассказала о своем брате, который уже третий год находится в российском плену.

"Последний раз связь с моим братом была еще в марте 2022 года. Это был короткий звонок, всего на 6 секунд. Он сказал, что он в плену, и это длилось всего 12 секунд. С тех пор у нас нет никакой информации. Я стою здесь за своего брата, а также за его побратима. Мы вместе и до последнего. Мы надеемся, что скоро сможем их обнять", — отметила одна из участниц акции.

Женщина ждет брата из плена. Фото: Новини.LIVE

Акция поддержки военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Люди держат плакаты на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Среди участников акции и родственники военных 14-й бригады НГУ "Червона Калина", которые обратились к людям не быть безразличными к их горю. Они попросили каждого проходящего мимо стать голосами своих близких, защищающих Украину, и поддержать их в этой непростой борьбе.

"Это молодая бригада, которая пролила много крови, но, к сожалению, о которой никто ничего не знает. Они пропали без вести на Запорожском направлении осенью 2023 года. Мы хотим достучаться до всех прохожих, чтобы они стали голосами моих родных, чтобы каждый гражданин ценил то, что делают наши защитники", — говорит участница акции.

Девушки ждут родных из плена. Фото: Новини.LIVE

Ребята держат плакаты. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Организаторы акции подчеркивают важность памяти о защитниках, отдавших свою жизнь за свободу Украины.

"Сегодня дождливая погода, но мы здесь. Мы знаем, что в некоторых колониях у ребят даже нет обуви зимой, поэтому выйти нам, постоять под дождем, прокричать, быть голосом пленных — это не проблема. Призываю всех горожан выходить, бороться, поддерживать и помнить, благодаря кому они могут отдыхать и жить под мирным небом", — сказала организатор акции Анна Пажера.

Организатор Free AZOV Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Девушка с плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными: что известно

В субботу, 14 сентября, Украина вернула 103 пленных в рамках очередного обмена с Россией. Этот обмен стал 57-м с начала полномасштабного вторжения России, что позволило вернуть домой 3 672 украинских военных и гражданских.

Напомним, оккупанты расстреляли 16 украинских военнопленных на Покровском направлении. Начато расследование по факту очередного военного преступления армии России.

Также мы писали, что правоохранители продолжают расследовать военное преступление, которое совершили российские захватчики против украинского военного, казненного мечом.