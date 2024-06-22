В Одесі відбувся мітинг на підтримку ЗСУ

Жінки з плакатами в руках біля міської ради в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 червня, на Думській площі вже традиційно відбувся найтриваліший в історії Одеси за останні роки мітинг. Люди вимагають виділяти гроші у першу чергу на потреби військових, а не ремонт фасадів та фарбування клумб. Під час акції містяни пройшли мирною ходою від Дерибасівської до міськради.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Жінки з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг на Думській площі

Кілька десятків одеситів зібралися сьогодні на Думській площі, щоб виразити свій протест непершочерговим витратам бюджетних коштів. Вони прийшли з портретами загиблих воїнів та плакатами, на яких написані гасла "Доки ти мовчиш, нічого не зміниться", "Клумби та бруківки не захищають від ракет" та "Бездіяльність і байдужість наближають до нас лінію фронту". Мітингувальники зазначають, що громада міста зараз має один головний інтерес — підтримку Збройних сил України.

"Мене зачепили слова нашого мера Геннадія Труханова, який звернувся до мами загиблого героя, що він готовий до співпраці, щоб зверталися особисто до нього. Навіщо люди досі виходять на пікет під мерію? Так от я звертаюся особисто до мера Труханова. Коли він не хоче, щоб ми приходили під міську раду кожну суботу знову і знову, то хай сумлінно виконує свої обов'язки й зобов'яже своїх депутатів працювати на інтереси громади", — каже одеситка Ірина.

Одеситка Ірина. Фото: Новини.LIVE

Під час акції одеситка Алла закликала мера звернути увагу на потреби волонтерів та військових, підкресливши, що волонтери готові показати, кому і що потрібно, та в якій кількості. Вона також наголосила, що в бюджеті є кошти, які можна спрямувати на потреби ЗСУ.

"Тільки від наших Збройних сил залежить, чи залишиться Україна вільною, чи переможемо ми в цій війні і чи буде наша Одеса вільною, незалежною, європейською столицею демократичної європейської України", — підкреслила жінка.

Одеситка Алла. Фото: Новини.LIVE

Хлопчик під час мітингу в Одесі збирає кошти на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні до заходу доєдналася й військова Олександра. Учасники зустріли її з вдячністю та обіймами. Дівчина наголошує на важливості громадянської позиції та участі в пікетах для тиску на владу, яка, за її словами, погано працює. Олександра вважає, що з 2014 року країну потрібно було ставити на військові рейки та мілітаризувати суспільство, оскільки це єдиний спосіб врятувати Україну.

"На фронті зараз найбільше потребуються дрони та РЕБ системи, які завжди будуть у дефіциті. Їх завжди буде мало. Якщо країна, якщо влада і люди не хочуть, щоб військові гинули, вони повинні задуматися якраз над тим, що треба розвивати саме дрони й саме РЕБ від тих дронів", — каже військова.

Військова Олександра. Фото: Новини.LIVE

Дівчина з плакатами на підтримку ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Вона підкреслила, що військові, які захищають країну, дуже потребують підтримки та додаткових засобів для боротьби з ворогом.

Дівчинка закликає підтримати ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про мітинг на Думській

Нагадаємо, перша акція протесту на Думській площі відбулася 28 серпня 2023 року після того, як волонтери дізналися, що міська влада збирається витратити 106,2 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. Відповідний тендер був розміщений управлінням капбудівництва Одеської міськради на Prozorro. Організатором цих акцій стала одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, пізніше вона припинила свою участь у мітингах.