В Одессе прошел митинг в поддержку ВСУ

Женщина с плакатами в руках возле городского совета в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июня, на Думской площади уже традиционно прошел самый продолжительный в истории Одессы за последние годы митинг. Люди требуют выделять деньги в первую очередь на нужды военных, а не ремонт фасадов и покраску клумб. Во время акции горожане прошли мирным шествием от Дерибасовской до горсовета.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Женщина с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Митинг на Думской площади

Несколько десятков одесситов собрались сегодня на Думской площади, чтобы выразить свой протест неочередным расходам бюджетных средств. Они пришли с портретами погибших воинов и плакатами, на которых написаны лозунги "Пока ты молчишь, ничего не изменится", "Клумбы и брусчатки не защищают от ракет" и "Бездеятельность и безразличие приближают к нам линию фронта". Митингующие отмечают, что у громады города сейчас один главный интерес — поддержка Вооруженных сил Украины.

"Меня зацепили слова нашего мэра Геннадия Труханова, который обратился к маме погибшего героя, что он готов к сотрудничеству, чтобы обращались лично к нему. Зачем люди до сих пор выходят на пикет под мэрию? Так вот я обращаюсь лично к мэру Труханова. Когда он не хочет, чтобы мы приходили под городской совет каждую субботу снова и снова, пусть добросовестно выполняет свои обязанности и обяжет своих депутатов работать на интересы общества", — говорит одесситка Ирина.

Одесситка Ирина. Фото: Новини.LIVE

Во время акции одесситка Алла призвала мэра обратить внимание на потребности волонтеров и военных, подчеркнув, что волонтеры готовы показать, кому и что нужно, и в каком количестве. Она также подчеркнула, что в бюджете есть средства, которые можно направить на нужды ВСУ.

"Только от наших Вооруженных сил зависит, останется ли Украина свободной, победим ли мы в этой войне и будет ли наша Одесса свободной, независимой, европейской столицей демократической европейской Украины", — подчеркнула женщина.

Одесситка Алла. Фото: Новини.LIVE

Мальчик во время митинга в Одессе собирает средства на ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Сегодня к мероприятию присоединилась и военная Александра. Участники встретили ее с благодарностью и объятиями. Девушка отмечает важность гражданской позиции и участия в пикетах для давления на власть, которая, по ее словам, плохо работает. Александр считает, что с 2014 года страну нужно было ставить на военные рельсы и милитаризовать общество, поскольку это единственный способ спасти Украину.

"На фронте сейчас больше нуждаются дроны и РЭБ системы, которые всегда будут в дефиците. Их всегда будет мало. Если страна, если власть и люди не хотят, чтобы военные гибли, они должны задуматься как раз над тем, что нужно развивать именно дроны и именно РЭБ от тех дронов", — говорит военная.

Военная Александра. Фото: Новини.LIVE

Девушка с плакатами в поддержку ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Она подчеркнула, что военные, защищающие страну, очень нуждаются в поддержке и дополнительных средствах для борьбы с врагом.

Девочка призывает поддержать ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Что известно о митинге на Думской

Напомним, первая акция протеста на Думской площади состоялась 28 августа 2023 года после того, как волонтеры узнали, что городские власти собираются потратить 106,2 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. Соответствующий тендер был размещен управлением капстроительства Одесского горсовета на Prozorro. Организатором этих акций стала одесская волонтер Екатерина Ножевникова, позже она прекратила свое участие в митингах.