Маршрутки по 25 гривень: одесити про тариф та стан транспорту

Маршрутка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

З 27 червня зросла вартість проїзду в міських маршрутках. Тепер одна поїздка коштує 25 гривень замість попередніх 20. Як причина — зростання цін на пальне. З грудня 2024 року пальне значно подорожчало. Плюс додається ще важлива складова — обслуговування транспорту. Автобуси потрібно ремонтувати, а запчастини коштують недешево.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони ставляться до нововведень та чи вплине це на частоту використання ними маршрутного таксі.

Подорожчання проїзду

Багато містян із розумінням поставилися до таких змін, адже підвищення тарифу відбувається на тлі загального зростання цін у країні. Насамперед воно пов’язане з подорожчанням пального, наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру й послабленням гривні. Крім того, збільшуються витрати бізнесу на заробітні плати, логістику, закупівлю запчастин, ремонт і технічне обслуговування транспорту.

"У зв’язку з тим, що пальне піднялося, то звичайно, що ціни піднімаються. Ситуація, звісно, критична в нашій країні, через війну. Живемо і виживаємо в таких умовах", — каже одеситка Алла.

Алла про складну ситуацію в країні. Фото: Новини.LIVE

Стан маршруток

Одесити наголошують, що вища ціна проїзду має бути виправдана кращими умовами для пасажирів. Зараз містяни часто стикаються зі старими маршрутками, тісними салонами та низьким рівнем комфорту. Через це новий тариф у багатьох викликає запитання, адже помітних змін у стані транспорту пасажири поки не бачать.

"Я розумію, чим спричинене це зростання вартості проїзду, бо підняття цін на інші речі тягне за собою подорожчання маршруток. Думаю, для них це необхідність, але хотілося б, щоб якість маршруток і громадського транспорту була кращою", — коментує Сергій.

Сергій про закономірне подорожчання. Фото: Новини.LIVЕ

Сергія підтримує й Максим. Підвищувати вартість практично нема за що, рівень комфортності дорівнює нулю. Ця ситуація не змінюється вже багато років, а проїзд дорожчає.

"Якщо орієнтуватись на те, якої якості наші маршрутки, то скоріше негативно ставлюсь до зростання вартості проїзду. Але якщо дивитись на підняття цін на бензин, то я їх розумію", — ділиться Максим.

Максим про якість маршруток. Фото: Новини.LIVЕ

Частина містян не задоволені новим тарифом, через додаткове навантаження на сімейний бюджет. Особливо відчутними ці зміни є для пенсіонерів, людей із невисокими доходами та пасажирів, які щодня користуються громадським транспортом і здійснюють кілька поїздок.

"Ставлюсь негативно, але що робити? Особливо пенсіонерам. Ось зараз чекаємо тролейбус, бо на маршрутці вдвох виходить дорого. Нас не питали", — скаржиться містянка Ірина.

Ірина про проблеми пенсіонерів. Фото: Новини.LIVЕ

Деякі одесити вже замислюються над тим, щоб змінити звичні маршрути та частіше користуватися доступнішим електротранспортом. Для містян це можливість зменшити щоденні витрати на поїздки. Тому під час вибору транспорту дедалі важливішою стає не лише зручність і швидкість, а й вартість проїзду.

"Все закономірно: ціни ростуть, пальне росте, але звісно в цей складний час людям буде важкувато. Поки тролейбус не піднявся буду частіше ним користуватись", — каже одеситка Оксана.

Оксана про альтернативні транспортні рішення. Фото: Новини.LIVЕ

Ходити пішки

Дехто з містян уже змирився з новими тарифами та намагається пристосуватися до змін. Щоб не витрачати зайвого на проїзд, одесити рідше користуються маршрутками на коротких відстанях і частіше долають їх пішки. Такий вибір допомагає скоротити щоденні витрати, а водночас стає можливістю більше рухатися та підтримувати фізичну активність.

"В моєму віці корисно ходити пішки. Це я вже вирішила, бо маршрутки дуже подорожчали. Я намагаюсь, звісно, бо і на здоров’я це впливає і гаманець повніший", — підсумовує жителька міста Тетяна.

Тетяна про увагу до здоров’я, внаслідок подорожчання. Фото: Новини.LIVЕ

Підвищення вартості проїзду в одеських маршрутках викликало неоднозначну реакцію серед містян. Частина пасажирів із розумінням ставиться до нового тарифу, пов’язуючи його зі зростанням цін на пальне, запчастини та обслуговування транспорту, але наголошують, що разом із зростанням цін на проїзд має змінюватися і якість перевезень. Для інших новий тариф став додатковим навантаженням на щоденний бюджет через це доводиться шукати альтернативу пересування містом.

Як повыдомляли Новини.LIVE, одеська активістка розкритикувала стан маршруток. В них вона зафіксувала брудні салони, іржа та пошкоджений інтер'єр. Авторка допису стверджує, що знімки зробила під час ранкової поїздки громадським транспортом.

Також Новини.LIVE писали, що у липні в Одесі продовжить діяти єдиний тариф на платне паркування в місті — 30 гривень за годину. Водночас на частині парковок біля узбережжя діятимуть окремі правила та вища вартість стоянки. Також для окремих категорій громадян зберігаються пільги на безкоштовне користування паркомісцями.