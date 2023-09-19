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Масована атака: скільки дронів збили сили ППО на півдні

19 вересня 2023 10:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Масована атака: скільки дронів збили сили ППО на півдні
Дрон-камікадзе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі знову сталася масована атака безпілотниками по різних регіонах України.  БпЛА типу "Shahed-131/136" запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Українським силам ППО вдалось знищити 12 безпілотників. З них 10 над Миколаївщиною, по 1 над Одещиною та Вінниччиною.

"Під час збиття ворожої цілі падіння уламків спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з приватних підприємств на Миколаївщині. Люди не постраждали", — йдеться в повідомленні. 

Досип сил оборони півдня України. Фото: скриншот
Досип Сил оборони півдня України. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 19 вересня окупанти випустили по Україні 30 ударних БпЛА та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Українській ППО вдалося ліквідувати 27 "шахедів" та один розвідувальний БпЛА (ОТР).

Загалом сьогодні вночі вибухи лунали у Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Львівській та Дніпропетровській областях.

Зазначимо, Ворог продовжує завдавати ударів ракетами та безпілотниками. Під час останніх обстрілів використовувались "шахеди" з нових партій. Де окупанти беруть нове озброєння — читайте в матеріалі

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