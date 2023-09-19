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Массированная атака: сколько дронов сбили силы ПВО на юге

19 сентября 2023 10:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Массированная атака: сколько дронов сбили силы ПВО на юге
Дрон-камикадзе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью снова произошла массированная атака беспилотниками по разным регионам Украины. БПЛА типа "Shahed-131/136" запускали с восточного побережья Азовского моря.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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Украинским силам ПВО удалось уничтожить 12 беспилотников. Из них 10 над Николаевской, по 1 над Одесской и Винницкой областях.

"Во время сбития враждебной цели падение обломков повлекло за собой повреждение сельскохозяйственной техники одного из частных предприятий в Николаевской области. Люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Досып сил обороны юга Украины. Фото: скриншот
Досып Сил обороны юга Украины. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 19 сентября оккупанты выпустили по Украине 30 ударных БпЛА и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Украинскому ПВО удалось ликвидировать 27 "шахедов" и один разведывательный БПЛА (ОТР).

Сегодня ночью взрывы раздавались в Николаевской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, Львовской и Днепропетровской областях.

Отметим, Враг продолжает наносить удары ракетами и беспилотниками. Во время последних обстрелов использовались "шахеды" из новых партий. Где кафиры берут новое вооружение — читайте в материале.

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