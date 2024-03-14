Масовані обстріли Одещини — Гуменюк про тактику ворога

Масовий пуск ракет. Фото: СтратКом

Відносно спокійна ситуація в акваторії Чорного моря обумовлена не тільки погіршенням погодних умов, але й успішними діями Сил оборони півдня України. Проте, незважаючи на невигідне положення, країна-терорист і надалі дотримується своїх планів по захопленню та знищенню українських земель.

Про це повідомила в етері Ранок.LIVE начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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За словами Наталі Гуменюк, останнім часом ворог активізував свою стратегічну авіацію. Це може свідчити про підготовку до чергової масованої атаки з боку терористів.

"Ми бачимо певну активність серед складових стратегічної авіації. Окрім того, довготривала пауза у використанні ракетоносіїв морського базування теж може говорити про те, що готується певне злагодження між їхніми силами", — зазначила військова.

Намір ворога

Наталя Гуменюк додала, що та пауза, яка досі триває від попереднього масованого ракетного удару, обумовлена діями сил оборони та їхнім впливом на ситуацію на півдні регіону. Проте, незважаючи на протидію з боку ЗСУ, росіяни не відмовилися від своїх планів по знищенню територій України.

"Знищення А-50, знищення декількох літаків тактичної авіації, що говорить про нашу здатність протидіяти авіації. І це теж перекоординовує діяльність ворогів. Тому ми продовжуємо за ними стежити, але ці непрямі спостереження, що ми вже маємо, свідчать про те, що від намірів своїх вони не відмовилися", — сказала речниця.

Нагадаємо, що росіяни дедалі намагаються проводити розвідку та виміряти готовність систем ППО. Задля цього вони запускають ракети та ударні БпЛА по південних регіонах, зокрема спрямовують снаряди на Одещину.

Також ми писали, що за останні дні кількість ворожих атак по Одесі і області збільшилась, ворог запускає озброєння різного типу. Це пов'язано з тим, що війська РФ намагаються нанести раптовий удар по півночі регіону.