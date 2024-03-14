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Массированные обстрелы Одесской области — Гуменюк о тактике врага

14 марта 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Массированные обстрелы Одесской области — Гуменюк о тактике врага
Массовый запуск ракет. Фото: СтратКом
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Относительно спокойная ситуация в акватории Черного моря обусловлена не только ухудшением погодных условий, но и успешными действиями сил обороны юга Украины. Однако, несмотря на невыгодное положение, страна-террорист продолжает соблюдать свои планы по захвату и уничтожению украинских земель.

Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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По словам Наталии Гуменюк, в последнее время враг активизировал свою стратегическую авиацию. Это может свидетельствовать о подготовке к очередной массированной атаке со стороны террористов.

"Мы видим определенную активность среди составляющих стратегической авиации. Кроме того, длительная пауза в использовании ракетоносителей морского базирования тоже может говорить о том, что готовится определенное согласование между их силами" , — отметила военная.

Умысел врага

Наталья Гуменюк добавила, что та пауза, которая продолжается от предыдущего массированного ракетного удара, обусловлена действиями сил обороны и их влиянием на ситуацию на юге региона. Однако несмотря на противодействие со стороны ВСУ, россияне не отказались от своих планов по уничтожению территорий Украины.

"Уничтожение А-50, уничтожение нескольких самолетов тактической авиации, что говорит о нашей способности противодействовать авиации. И это тоже перекоординирует деятельность врагов. Поэтому мы продолжаем за ними следить, но эти косвенные наблюдения, что мы уже имеем, свидетельствуют о том, что от намерений своих они не отказались" , — сказала спикер.

Напомним, что россияне все пытаются проводить разведку и измерить готовность систем ПВО. Для этого они запускают ракеты и ударные БПЛА по южным регионам, в частности, направляют снаряды на Одесчину.

Также мы писали, что за последние дни количество вражеских атак по Одессе и области увеличилось, враг запускает вооружение разного типа. Это связано с тем, что войска РФ пытаются нанести внезапный удар по северу региона.

Одесса
российские войска
Черное море
Одесская область
оккупанты
Новости Одессы
ракета
Наталия Гуменюк
ракетный удар

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