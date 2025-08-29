Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та що взагалі відбувається

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 29 серпня, в Одесі комунальники знову будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому тисячі жителів міста залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 18:00, однак час залежить і від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
У кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Айвазовського, 72а,84в,
- Академічна, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,
- Архітектурна, 10-14,
- Г. Ахматової,
- Баштанна,
- Вазова, 9,
- Ак. Вернадського,
- Вертелецького, 7б,13,
- Дмитріївська, 5В,
- Драгоманова, 1-25,
- Кавунова, 1-18,
- Квіткова, 4,
- Китобійна,
- Костанді,
- Кримська, 1,3,3/корп.1,
- Купріна,
- Левітана, 19/корп.3, 19/4,19/5,
- Левкоєва, 1,7,7а,
- Лядова,
- Наукова,
- Немировича-Данченка 10,11,16,
- Окружна,
- Педагогічна, 21,
- Планетна,
- Прорізна, 5,5А,
- Рівності, 2- 28,
- Рясна,
- Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
- Сумська, 24-56, 31-69,
- Флотська,
- Харківська,
- Чернігівська,
- С.Шелухина,
- Юннатів, 1-15,
- Ялинкова,
- дорога Фонтанська, 129,
- Костанді, будинок 60,
- пров. 1-й Академічний, 1-21/б,
- пров. 1-й Китобійний, 4-42,
- пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,
- пров. 1-й Рясний, 1-15,
- пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,
- пров. 2й Академічний, 2–6,
- пров.2-й Китобійний,
- пров. 2-й, 3-й Костанді,
- пров. 2-й, 3-й Український,
- пров. Безіменний,
- пров. Біологічний,
- пров. Іподромний, 10,
- пров. Історичний,
- пров. Климовича, 2-8,
- пров. Кримський,
- пров. В. Кричевського, 2-7А,
- пров. Лазурського, 2А,3,
- пров. Львівський, 76,
- пров. Математичний,
- пров. Молокова,
- пров. Новоукраїнський 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
- пров. Слави,
- пров. Філософський, 1,2,3,5,7,
- пров. Флотський, 17,
- пров. Чернігівський,
- пров. Чеховського, 1-8,
- пров. П. Чубинського, 3-7Г.
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ:
- 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
- лінія 2-а Суворовська, 12,
- Архітектора Нештурхи,
- В. Бувалкіна, Вапняна,
- Вапняне Селище,
- Велика Садова,
- В. Винниченка,
- Висока, 1-20,
- Вітрогонова,
- Глаубермана,
- Гордієнка,
- Гріна,
- Донецька,
- Дорожня, 1-22,
- П. Івахненка,
- Керченська, 27-62,
- Кишинівська, 2-24,
- П.Клепацького, 17,
- Професора Коровицького, 115-151,
- Коцюбинського,1-21,
- О. Кошиця,
- Ю. Крашевського, 7-21,
- Капітана Кузнецова, 3-14,
- Листяна, 10б,
- Літня, 23-41,
- І. Луценка, 1, 1а,
- І. Мазепи,
- Мала Садова, 1-22,
- Маріупольська,
- Матюшенка,
- Мацієвської, 1-44,
- вул. Минаївська, 2- 50,
- Похила, 17/1,
- Нежданової,
- Озерна 26-66,
- вул. Орлика Пилипа,
- Пассіонарії, 1-73,
- вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 1-й Наявний, 3-7,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- пров. 2-й Наявний, 1-12а,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- пров. 3-й Наявний, 1-9,
- пров. 4-й Наявний, 2-7б,
- пров. 5-й Наявний, 1-5а,
- пров. 6-й Наявний, 2-9а,
- пров. 7-й Наявний, 10а, 10б, 10в;
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- просп. Князя Володимира Великого, 52,
- узвіз Латвійський, 1-27.
Роботи до 18:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у вересні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на утримання будинку.
