Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та що взагалі відбувається

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 29 серпня, в Одесі комунальники знову будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому тисячі жителів міста залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 18:00, однак час залежить і від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Айвазовського, 72а,84в,

Академічна, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,

Архітектурна, 10-14,

Г. Ахматової,

Баштанна,

Вазова, 9,

Ак. Вернадського,

Вертелецького, 7б,13,

Дмитріївська, 5В,

Драгоманова, 1-25,

Кавунова, 1-18,

Квіткова, 4,

Китобійна,

Костанді,

Кримська, 1,3,3/корп.1,

Купріна,

Левітана, 19/корп.3, 19/4,19/5,

Левкоєва, 1,7,7а,

Лядова,

Наукова,

Немировича-Данченка 10,11,16,

Окружна,

Педагогічна, 21,

Планетна,

Прорізна, 5,5А,

Рівності, 2- 28,

Рясна,

Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,

Сумська, 24-56, 31-69,

Флотська,

Харківська,

Чернігівська,

С.Шелухина,

Юннатів, 1-15,

Ялинкова,

дорога Фонтанська, 129,

Костанді, будинок 60,

пров. 1-й Академічний, 1-21/б,

пров. 1-й Китобійний, 4-42,

пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,

пров. 1-й Рясний, 1-15,

пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,

пров. 2й Академічний, 2–6,

пров.2-й Китобійний,

пров. 2-й, 3-й Костанді,

пров. 2-й, 3-й Український,

пров. Безіменний,

пров. Біологічний,

пров. Іподромний, 10,

пров. Історичний,

пров. Климовича, 2-8,

пров. Кримський,

пров. В. Кричевського, 2-7А,

пров. Лазурського, 2А,3,

пров. Львівський, 76,

пров. Математичний,

пров. Молокова,

пров. Новоукраїнський 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,

пров. Слави,

пров. Філософський, 1,2,3,5,7,

пров. Флотський, 17,

пров. Чернігівський,

пров. Чеховського, 1-8,

пров. П. Чубинського, 3-7Г.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,

лінія 2-а Суворовська, 12,

Архітектора Нештурхи,

В. Бувалкіна, Вапняна,

Вапняне Селище,

Велика Садова,

В. Винниченка,

Висока, 1-20,

Вітрогонова,

Глаубермана,

Гордієнка,

Гріна,

Донецька,

Дорожня, 1-22,

П. Івахненка,

Керченська, 27-62,

Кишинівська, 2-24,

П.Клепацького, 17,

Професора Коровицького, 115-151,

Коцюбинського,1-21,

О. Кошиця,

Ю. Крашевського, 7-21,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Листяна, 10б,

Літня, 23-41,

І. Луценка, 1, 1а,

І. Мазепи,

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська,

Матюшенка,

Мацієвської, 1-44,

вул. Минаївська, 2- 50,

Похила, 17/1,

Нежданової,

Озерна 26-66,

вул. Орлика Пилипа,

Пассіонарії, 1-73,

вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Наявний, 3-7,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

пров. 2-й Наявний, 1-12а,

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. 3-й Наявний, 1-9,

пров. 4-й Наявний, 2-7б,

пров. 5-й Наявний, 1-5а,

пров. 6-й Наявний, 2-9а,

пров. 7-й Наявний, 10а, 10б, 10в;

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз Латвійський, 1-27.

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.