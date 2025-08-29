Відео
Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Дата публікації: 29 серпня 2025 09:59
Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та що взагалі відбувається
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 29 серпня, в Одесі комунальники знову будуть проводити ремонтні роботи на мережах, тому тисячі жителів міста залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 18:00, однак час залежить і від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Айвазовського, 72а,84в,
  • Академічна, 1/16, 5, 14, 24, 24а, 29, 30а, 34в, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48г, 52а,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Г. Ахматової,
  • Баштанна,
  • Вазова, 9,
  • Ак. Вернадського,
  • Вертелецького, 7б,13,
  • Дмитріївська, 5В,
  • Драгоманова, 1-25,
  • Кавунова, 1-18,
  • Квіткова, 4,
  • Китобійна,
  • Костанді,
  • Кримська, 1,3,3/корп.1,
  • Купріна,
  • Левітана, 19/корп.3, 19/4,19/5,
  • Левкоєва, 1,7,7а,
  • Лядова,
  • Наукова,
  • Немировича-Данченка 10,11,16,
  • Окружна,
  • Педагогічна, 21, 
  • Планетна,
  • Прорізна, 5,5А,  
  • Рівності, 2- 28,
  • Рясна,
  • Собінова, 15,15/корп.3, 15а, 20,
  • Сумська, 24-56, 31-69,
  • Флотська,
  • Харківська,
  • Чернігівська,
  • С.Шелухина,
  • Юннатів, 1-15,
  • Ялинкова,
  • дорога Фонтанська, 129,
  • Костанді, будинок 60,
  • пров. 1-й Академічний, 1-21/б,
  • пров. 1-й Китобійний, 4-42,
  • пров. 1-й Рівності, 1-8, 98, 106,
  • пров. 1-й Рясний, 1-15,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-12б/корп.2,
  • пров. 2й Академічний, 2–6,
  • пров.2-й Китобійний,
  • пров. 2-й, 3-й Костанді,
  • пров. 2-й, 3-й Український,
  • пров. Безіменний,
  • пров. Біологічний,
  • пров. Іподромний, 10,
  • пров. Історичний,
  • пров. Климовича, 2-8,
  • пров. Кримський,
  • пров. В. Кричевського, 2-7А,
  • пров. Лазурського, 2А,3,
  • пров. Львівський,  76,
  • пров. Математичний,
  • пров. Молокова,
  • пров. Новоукраїнський 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
  • пров. Слави,
  • пров. Філософський, 1,2,3,5,7,
  • пров. Флотський, 17,
  • пров. Чернігівський,
  • пров. Чеховського, 1-8,
  • пров. П. Чубинського, 3-7Г.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ:

  • 1-а, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 6-а, Садова,
  • лінія 2-а Суворовська, 12,
  • Архітектора Нештурхи,
  • В. Бувалкіна, Вапняна,  
  • Вапняне Селище,
  • Велика Садова,
  • В. Винниченка,
  • Висока, 1-20,
  • Вітрогонова,
  • Глаубермана,
  • Гордієнка,
  • Гріна,
  • Донецька,
  • Дорожня, 1-22,
  • П. Івахненка,
  • Керченська, 27-62,
  • Кишинівська, 2-24,
  • П.Клепацького, 17,
  • Професора Коровицького, 115-151,
  • Коцюбинського,1-21,
  • О. Кошиця,
  • Ю. Крашевського, 7-21,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Листяна, 10б,
  • Літня, 23-41,
  • І. Луценка, 1, 1а,
  • І. Мазепи,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська,
  • Матюшенка,
  • Мацієвської, 1-44,
  • вул. Минаївська, 2- 50,
  • Похила, 17/1,
  • Нежданової,
  • Озерна 26-66,
  • вул. Орлика Пилипа,
  • Пассіонарії, 1-73,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11, 11А, 12, 20;
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Наявний, 3-7,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • пров. 2-й Наявний, 1-12а,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. 3-й Наявний, 1-9,
  • пров. 4-й Наявний, 2-7б,
  • пров. 5-й Наявний, 1-5а,
  • пров. 6-й Наявний, 2-9а,
  • пров. 7-й Наявний, 10а, 10б, 10в;
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз Латвійський, 1-27. 

Роботи до 18:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у вересні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на утримання будинку.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
