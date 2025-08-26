Видео
Главная Одесса Сколько одесситы будут платить за содержание домов с 1 сентября

Сколько одесситы будут платить за содержание домов с 1 сентября

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 20:12
Тариф на УБПТ в сентябре в Одессе - какой же он
Оплата коммуналки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В сентябре одесситы, как и раньше, сами смогут решить, сколько платить за содержание дома и придомовой территории. Стоимость зависит от компании, перечня услуг и условий договора.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, сколько одесситы будут платить за СДПТ в сентябре.

Читайте также:

Стоимость СДПТ в Одессе

В Одессе нет единого тарифа на содержание многоквартирных домов. Стоимость определяют сами совладельцы, которые заключают договоры с выбранными управляющими компаниями или создают ОСМД.

Компании предлагают разные условия, поэтому и тарифы различаются. В коммунальных сервисах, обслуживающих большинство городских домов, цена стартует от 3 до 5 грн за квадратный метр. В частных — дороже:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
  • Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м
  • Суворовский — 5 грн/кв.м
  • Ренессанс — 5,50 грн/кв.м
  • Евроформат — 6,20 грн/кв.м
  • Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м
  • Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Что входит в стоимость СДПТ

В стоимость входит уборка, освещение мест общего пользования, техобслуживание лифтов и сетей, иногда — охрана или благоустройство территории.

Чтобы узнать свой тариф, нужно обратиться в ОСМД или управляющую компанию. Отметим, что тарифы могут пересматривать — если растут цены на энергоносители или зарплаты техперсонала.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на водоснабжение для одесситов. А также о стоимости электроэнергии в сентябре.

тарифы коммунальные услуги Одесса деньги Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
