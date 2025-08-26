Тариф на УБПТ у вересні в Одесі - який же він

Оплата комуналки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вересні одесити, як і раніше, самі зможуть вирішити, скільки платити за утримання будинку та прибудинкової території. Вартість залежить від компанії, переліку послуг та умов договору.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за УБПТ у вересні.

Вартість УБПТ в Одесі

В Одесі немає єдиного тарифу на утримання багатоквартирних будинків. Вартість визначають самі співвласники, які укладають договори з обраними керуючими компаніями чи створюють ОСББ.

Компанії пропонують різні умови, тож і тарифи різняться. У комунальних сервісах, що обслуговують більшість міських будинків, ціна стартує від 3 до 5 грн за квадратний метр. У приватних — дорожче:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м

Суворовський — 5 грн/кв.м

Ренесанс — 5,50 грн/кв.м

Євроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дім — 5,70 грн/кв.м

Що входить у вартість УБПТ

До вартості входить прибирання, освітлення місць загального користування, техобслуговування ліфтів і мереж, іноді — охорона чи благоустрій території.

Щоб дізнатися свій тариф, потрібно звернутись до ОСББ або керуючої компанії. Зазначимо, що тарифи можуть переглядати — якщо зростають ціни на енергоносії чи зарплати техперсоналу.

