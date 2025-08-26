Тариф на УБПТ у вересні в Одесі - який же він

Скільки одесити платитимуть за утримання будинків з 1 вересня
У вересні одесити, як і раніше, самі зможуть вирішити, скільки платити за утримання будинку та прибудинкової території. Вартість залежить від компанії, переліку послуг та умов договору.
Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за УБПТ у вересні.
Вартість УБПТ в Одесі
В Одесі немає єдиного тарифу на утримання багатоквартирних будинків. Вартість визначають самі співвласники, які укладають договори з обраними керуючими компаніями чи створюють ОСББ.
Компанії пропонують різні умови, тож і тарифи різняться. У комунальних сервісах, що обслуговують більшість міських будинків, ціна стартує від 3 до 5 грн за квадратний метр. У приватних — дорожче:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв.м
- Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв.м
- Суворовський — 5 грн/кв.м
- Ренесанс — 5,50 грн/кв.м
- Євроформат — 6,20 грн/кв.м
- Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв.м
- Наш Дім — 5,70 грн/кв.м
Що входить у вартість УБПТ
До вартості входить прибирання, освітлення місць загального користування, техобслуговування ліфтів і мереж, іноді — охорона чи благоустрій території.
Щоб дізнатися свій тариф, потрібно звернутись до ОСББ або керуючої компанії. Зазначимо, що тарифи можуть переглядати — якщо зростають ціни на енергоносії чи зарплати техперсоналу.
