В Одесі закликали посилити санкції проти РФ і пообіцяли підтримати Україну - яким чином

Ксав'є Беттель з Андрієм Сибігою в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Люксембург продовжить підтримувати Україну фінансово як під час війни, так і після неї. Також очільник МЗС цієї держави закликав посилити санкції проти Росії, аби зупинити бойові дії.

Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель на брифінгу в Одесі, повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Санкції проти РФ

Очільник Міністерства закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель закликав США та інші країни світу посилити санкції проти Росії. Саме таким чином, на думку політика, можна показати РФ, що немає альтернативи іншої, крім миру.

"Ми не можемо тут показувати добру волю, казати щось про два-три тижні. Ми повинні завершити війну. Ми повинні просто сказати саме де і саме коли будуть перемови про мир. Люди гинуть кожного дня. Це не питання, хто коли і де. Це потрібно робити зараз", — сказав очільник МЗС Люксембургу Ксав'є Беттель.

Ксав'є Беттель на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Підтримка України в цьому світі

Ксав'є Беттель також зауважив, що Люксембург продовжить фінансово підтримувати нас протягом всієї війни, аби наша країна могла захищатися від агресора. Дипломат також сподівається, що Україна якнайшвидше зможе доєднатися до ЄС.

"Не хочу говорити про цифри підтримки, але головне, що я скажу, можете на нас розраховувати. Можливо, ми не найбільші за розміром, але повірте мені, підтримка, що ми можемо надати, ми даємо стільки, скільки можемо. Як ми вже сказали, ми сподіваємося, що країни Європи щонайшвидше вирішать ситуацію з європейським майбутнім України", — сказав Ксав'є Беттель.

Ксав'є Беттель додав, що Люксембург підтримуватиме Україну і після війни.

