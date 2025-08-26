Видео
Украина призывает Европу к более жестким санкциям для РФ

Украина призывает Европу к более жестким санкциям для РФ

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 15:30
Киев требует более жестких санкций Европы против РФ
Глава МИД Украины Андрей Сибига и Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Фото: Новини.LIVE

После заявления президента США о подготовке новых ограничений против России общество находится в ожидании очередного раунда давления на Кремль. Хотя Вашингтон пока не объявил конкретные шаги, Киев уже акцентирует на необходимости усиления санкционного давления.

Об этом глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил на брифинге в Одессе.

Читайте также:

Санкции против России

Санкционная политика не может оставаться символической или ограничиваться точечными мерами. Она должна лишать Кремль доступа к финансам и ресурсам, без которых продолжение войны становится невозможным.

"Недавно был принят 18-й пакет санкций. Сейчас идет работа над 19-м, и они должны быть разрушительными. Санкции должны оказывать давление на Россию по достижению справедливого мира. Очень важно, чтобы эти ограничения были скоординированы и синхронны с санкциями наших американских партнеров. Они должны лишать Россию финансовой способности продолжать эту войну", — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі
Глава МИД Украины Андрей Сибига на брифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Министр подчеркнул, что эффективность санкций зависит от единства союзников. Любые различия между США и ЕС только ослабляют давление и позволяют России находить лазейки в мировой финансовой системе. Именно поэтому Украина призывает к жесткой координации и контролю за соблюдением уже принятых решений.

Использование замороженных активов

Отдельным пунктом стала тема замороженных российских активов. По словам главы иностранных дел, эти ресурсы должны стать реальным инструментом поддержки Украины уже сегодня, а не оставаться "финансовым резервом на будущее".

"И одним из ключевых рычагов являются российские замороженные активы, которые должны быть в полной мере привлечены для поддержки Украины уже сейчас", — подчеркнул министр иностранных дел Андрей Сибига.

Брифінг закордонних міністрів в Одесі
Брифинг иностранных министров в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фактически речь идет о переходе от политических заявлений к практическим шагам, которые позволят использовать средства российских государственных структур и олигархов на восстановление Украины и обеспечение ее обороны. Для Киева этот вопрос принципиальный: враг должен отвечать не только политически, но и финансово.

Ранее мы писали, что мужество Одессы во время обстрелов поражает Европейских партнеров. А также, о том как Австрия поможет в восстановлении Украины.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
