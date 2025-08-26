Відео
Головна Одеса Україна закликає Європу до жорсткіших санкцій для РФ

Україна закликає Європу до жорсткіших санкцій для РФ

Дата публікації: 26 серпня 2025 15:30
Київ вимагає жорсткіших санкцій Європи проти РФ
Очільник МЗС України Андрій Сибіга та Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево. Фото: Новини.LIVE

Після заяви президента США про підготовку нових обмежень проти Росії суспільство перебуває в очікуванні чергового раунду тиску на Кремль. Хоча Вашингтон поки не оголосив конкретні кроки, Київ вже акцентує на необхідності посилення санкційного тиску.

Про це очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив на брифінгу в Одесі.  

Санкції проти Росії 

Санкційна політика не може залишатися символічною чи обмежуватися точковими заходами. Вона має позбавляти Кремль доступу до фінансів і ресурсів, без яких продовження війни стає неможливим.

"Нещодавно був прийнятий 18-й пакет санкцій. Зараз триває робота над 19-м, і вони повинні бути руйнівними. Санкції мають чинити тиск на Росію щодо досягнення справедливого миру. Дуже важливо, щоб ці обмеження були скоординовані та синхронні із санкціями наших американських партнерів. Вони повинні позбавляти Росію фінансової спроможності продовжувати цю війну", — заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга. 

Очільник МЗС України Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі
Очільник МЗС України Андрій Сибіга на брифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE 

Міністр наголосив, що ефективність санкцій залежить від єдності союзників. Будь-які відмінності між США та ЄС лише послаблюють тиск і дозволяють Росії знаходити лазівки у світовій фінансовій системі. Саме тому Україна закликає до жорсткої координації та контролю за дотриманням уже ухвалених рішень.

Використання заморожених активів

Окремим пунктом стала тема заморожених російських активів. За словами очільника закордонних справ, ці ресурси мають стати реальним інструментом підтримки України вже сьогодні, а не залишатися "фінансовим резервом на майбутнє".

"І одним з ключових важелів є російські заморожені активи, які мають бути повною мірою залучені для підтримки України вже зараз", — підкреслив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Брифінг закордонних міністрів в Одесі
Брифінг закордонних міністрів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фактично йдеться про перехід від політичних заяв до практичних кроків, які дозволять використати кошти російських державних структур і олігархів на відновлення України та забезпечення її оборони. Для Києва це питання принципове: ворог має відповідати не лише політично, а й фінансово.

Раніше ми писали, що мужність Одеси під час обстрілів вражає Європейських партнерів. А також про те, як Австрія допоможе у відновленні України. 

Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
