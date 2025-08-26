Бельгия передаст Украине истребители F-16 уже в следующем месяце

Министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Королевства Бельгия Максим Прево на брифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесса сегодня — это больше чем просто город. Это культурный маяк, историческая жемчужина и одновременно форпост свободы. Она выстояла там, где, казалось, силы должны были иссякнуть. Она сохранила свою душу, когда враг пытался вырвать ее с корнем. Одесса — это пример выносливости и доказательство того, что дух Украины несокрушим.

Об этом заявил министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Королевства Бельгия Максим Прево во время брифинга в Одессе.

Порты Одессы

Бельгийский министр подчеркнул, что именно Одесса сегодня является примером для всей Европы. Ведь даже во время ежедневных обстрелов город не прекратил свою жизнь, продолжает работать и развиваться, демонстрируя силу гражданского общества и экономики.

"Бельгия выражает поддержку украинской идентичности. Одесса — это свидетельство того, что баланс на Черном море изменился. Украинская смелость, эффективность и самопожертвование изменили этот баланс. Порт сейчас экспортирует даже больше, чем раньше. Это не только экономический успех, это успех глобальной системы продуктовой безопасности", — подчеркнул министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Королевства Бельгия Максим Прево.

Министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Королевства Бельгия Максим Прево о помощи Украине. Фото: Новини.LIVE

Война не сломала экономику Украины. Наоборот, она дала новый импульс для переосмысления нашего места в мировой архитектуре безопасности. Одесса, которая сегодня кормит не только Украину, но и целые континенты, стала символом того, что даже во время войны можно побеждать на экономическом фронте.

Бельгия выделит 20 миллионов помощи

Однако поддержка со стороны Бельгии ограничивается не только словами. Выделение 20 миллионов евро на украинскую пищевую инициативу — это конкретный шаг, который имеет глобальное значение. Ведь речь идет не просто о финансовой помощи, а о признании роли Украины как житницы мира. Кроме экономической поддержки Бельгия усиливает и направление безопасности. Министр отдельно подчеркнул, что военную помощь Украина может получить уже в ближайшее время, а программа по разминированию Черного моря продлится минимум четыре года.

"До 2029 года на море мы обеспечиваем работу разминирующих судов и дронов. Мы также работаем в составе коалиции по противовоздушной обороне. Сегодня уже обучили более трех тысяч украинских солдат, пилотов и техников. В следующем месяце вы получите несколько F-16. Мы и в дальнейшем будем замораживать российские активы, чтобы они сегодня и в будущем пошли на восстановление вашей страны", — отметил министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества по вопросам развития Королевства Бельгия Максим Прево.

Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Бельгии Максим Прево. Фото: Новини.LIVE

Бельгия демонстрирует подход, ориентированный не на короткие политические циклы, а на стратегическую перспективу. Речь идет о реальной поддержке в небе, на море и на суше, которая укрепляет украинскую оборону сейчас и формирует фундамент для восстановления в будущем. Это партнерство, которое приближает победу Украины и одновременно гарантирует стабильность всему региону.

