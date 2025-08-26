Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноГороскопПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Європейська допомога Україні — це гарантія безпеки завтра

Європейська допомога Україні — це гарантія безпеки завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 16:47
Україна стала ключовим щитом безпеки Європи
Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Україна отримує від європейських партнерів безпрецедентну допомогу, що не лише посилює обороноздатність держави, а й формує спільний фронт безпеки для всього континенту. Тому саме зараз, в непрості для нашої країни часи ми чекаємо, що Європа буде зацікавлена в допомозі завершення бойових дій на території України. 

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу під час зустрічі з представниками країн ЄС в Одесі.

Реклама
Читайте також:

Допомога Європи 

Внески Українських союзників охоплює політичну, гуманітарну та військову площини — від систем ППО, літаків і техніки. А також європейські партнери долучаються до навчання українських військових та наповнення програми PEARL, яка поєднує гуманітарні проєкти й фінансові.

"Ми глибоко вдячні вашим країнам за непохитну політичну, гуманітарну та військову підтримку. Ваша допомога врятувала тисячі життів та зміцнила спроможність України до боротьби. У ці вирішальні часи таке лідерство є не лише виявом солідарності з Україною, а й внеском у безпеку всього Європейського континенту", — наголосив очільник МЗС України Андрій Сибіга. 

Брифінг з міністрами закордонних справ в Одесі.
Брифінг з міністрами закордонних справ в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Україна робить ставку не лише на військовий спротив, а й на юридичний фронт, який має закріпити відповідальність Росії за злочини проти миру. Таким чином комплексний підхід: зміцнення оборони, міжнародно-правові механізми та санкційний тиск. Саме ця стратегія дозволить не лише відстояти український суверенітет, а й гарантувати безпеку всієї Європи.

Раніше ми писали, що Зустріч Зеленського з Путіним може стати кроком до завершення війни в Україні. А також про те, що Австрія готова інвестувати в розвиток свого бізнесу на території України. 

Європейський союз Одеса Україна Новини Одеси війна в Україні
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації