Україна стала ключовим щитом безпеки Європи

Очільник МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Україна отримує від європейських партнерів безпрецедентну допомогу, що не лише посилює обороноздатність держави, а й формує спільний фронт безпеки для всього континенту. Тому саме зараз, в непрості для нашої країни часи ми чекаємо, що Європа буде зацікавлена в допомозі завершення бойових дій на території України.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу під час зустрічі з представниками країн ЄС в Одесі.

Допомога Європи

Внески Українських союзників охоплює політичну, гуманітарну та військову площини — від систем ППО, літаків і техніки. А також європейські партнери долучаються до навчання українських військових та наповнення програми PEARL, яка поєднує гуманітарні проєкти й фінансові.

"Ми глибоко вдячні вашим країнам за непохитну політичну, гуманітарну та військову підтримку. Ваша допомога врятувала тисячі життів та зміцнила спроможність України до боротьби. У ці вирішальні часи таке лідерство є не лише виявом солідарності з Україною, а й внеском у безпеку всього Європейського континенту", — наголосив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Брифінг з міністрами закордонних справ в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Україна робить ставку не лише на військовий спротив, а й на юридичний фронт, який має закріпити відповідальність Росії за злочини проти миру. Таким чином комплексний підхід: зміцнення оборони, міжнародно-правові механізми та санкційний тиск. Саме ця стратегія дозволить не лише відстояти український суверенітет, а й гарантувати безпеку всієї Європи.

