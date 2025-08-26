Украина стала ключевым щитом безопасности Европы

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Украина получает от европейских партнеров беспрецедентную помощь, которая не только усиливает обороноспособность государства, но и формирует общий фронт безопасности для всего континента. Поэтому именно сейчас, в непростые для нашей страны времена, мы ждем, что Европа будет заинтересована в помощи завершения боевых действий на территории Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге во время встречи с представителями стран ЕС в Одессе.

Помощь Европы

Взносы украинских союзников охватывают политическую, гуманитарную и военную плоскости — от систем ПВО, самолетов и техники. А также европейские партнеры приобщаются к обучению украинских военных и наполнению программы PEARL, которая сочетает гуманитарные проекты и финансовые.

"Мы глубоко благодарны вашим странам за непоколебимую политическую, гуманитарную и военную поддержку. Ваша помощь спасла тысячи жизней и укрепила способность Украины к борьбе. В эти решающие времена такое лидерство является не только проявлением солидарности с Украиной, но и вкладом в безопасность всего Европейского континента", — подчеркнул глава МИД Украины Андрей Сибига.

Брифинг с министрами иностранных дел в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украина делает ставку не только на военное сопротивление, но и на юридический фронт, который должен закрепить ответственность России за преступления против мира. Таким образом комплексный подход: укрепление обороны, международно-правовые механизмы и санкционное давление. Именно эта стратегия позволит не только отстоять украинский суверенитет, но и гарантировать безопасность всей Европы.

