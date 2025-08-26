Украина стала ключевым щитом безопасности Европы

Европейская помощь Украине — это гарантия безопасности завтра
Украина получает от европейских партнеров беспрецедентную помощь, которая не только усиливает обороноспособность государства, но и формирует общий фронт безопасности для всего континента. Поэтому именно сейчас, в непростые для нашей страны времена, мы ждем, что Европа будет заинтересована в помощи завершения боевых действий на территории Украины.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на брифинге во время встречи с представителями стран ЕС в Одессе.
Помощь Европы
Взносы украинских союзников охватывают политическую, гуманитарную и военную плоскости — от систем ПВО, самолетов и техники. А также европейские партнеры приобщаются к обучению украинских военных и наполнению программы PEARL, которая сочетает гуманитарные проекты и финансовые.
"Мы глубоко благодарны вашим странам за непоколебимую политическую, гуманитарную и военную поддержку. Ваша помощь спасла тысячи жизней и укрепила способность Украины к борьбе. В эти решающие времена такое лидерство является не только проявлением солидарности с Украиной, но и вкладом в безопасность всего Европейского континента", — подчеркнул глава МИД Украины Андрей Сибига.
Украина делает ставку не только на военное сопротивление, но и на юридический фронт, который должен закрепить ответственность России за преступления против мира. Таким образом комплексный подход: укрепление обороны, международно-правовые механизмы и санкционное давление. Именно эта стратегия позволит не только отстоять украинский суверенитет, но и гарантировать безопасность всей Европы.
Ранее мы писали, что Встреча Зеленского с Путиным может стать шагом к завершению войны в Украине. А также, о том что Австрия готова инвестировать в развитие своего бизнеса на территории Украины.
Читайте Новини.LIVE!